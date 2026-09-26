Afrique: Volley - Championnat d'Afrique messieurs - La Tunisie sacrée pour la 12e fois se qualifie pour les JO 2028

La sélection tunisienne de volley-ball a remporté le Championnat d'Afrique des Nations (messieurs), en battant son homologue camerounaise sur le score de 3 sets à 0 (25-22, 25-18, 25-19), en finale disputée vendredi au Palais des sports d'El Menzah.

Il s'agit du 12e titre remporté par le Six national déjà sacré en 1967, 1971, 1997, 1987, 1995, 1997, 1999, 2003, 2017, 2019 et 2021.

Grâce à cette victoire, la Tunisie décroche directement son billet pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Le Six national a également assuré sa qualification pour le Mondial-2027 en Pologne, en compagnie du Cameroun, finaliste, et de l'Algérie qui a remporté, plus tôt, la troisième place aux dépens du Maroc (3-1).

Pour rappel, le six tunisien avait atteint la finale en éliminant le Maroc (3-1) en demi-finales, après avoir écarté le Rwanda (3-0) en quart de finale.

Auparavant, versés dans le groupe A à trois équipes, les protégés de Camillo Placi avaient bouclé la phase de poules avec deux victoires devant le Ghana (3-0) et le Kenya (3-0) pour se qualifier directement en quarts de finale.