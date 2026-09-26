Tunisie: Tokyo - Célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le pays et le Japon

La Tunisie et le Japon célèbrent un jalon historique de leur amitié. L'ambassade de Tunisie à Tokyo a abrité une grande réception pour marquer les soixante-dix ans de relations diplomatiques, placée sous le signe du renforcement des partenariats économiques et culturels.

L'ambassade de Tunisie à Tokyo a organisé, en collaboration avec l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et l'Office National de l'Artisanat Tunisien (ONAT), une réception officielle à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

Selon un communiqué publié par l'ambassade sur sa page officielle Facebook, l'événement a réuni un parterre de chefs de missions diplomatiques, ainsi que de hauts représentants des ministères et instances japonaises -- notamment les Affaires étrangères, les Finances, l'Économie, le Commerce et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) --, aux côtés de membres de la communauté tunisienne établie au Japon.

Dans une allocution prononcée pour la circonstance, l'ambassadeur de Tunisie à Tokyo, Ahmed Chafra, a souligné la profondeur et l'ancrage des liens d'amitié et de coopération unissant les deux nations. Il a notamment salué la contribution précieuse de la JICA dans le financement de projets de développement d'envergure en Tunisie.

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Vers une intensification des partenariats économiques

Abordant le volet économique, le diplomate a exprimé la vive aspiration de la partie tunisienne à intensifier l'implantation des entreprises japonaises dans le pays. Il a rappelé, à ce titre, l'achèvement des négociations relatives à l'accord sur la protection et la promotion des investissements, tout en soulignant la perspective prochaine de la tenue d'un Forum économique tuniso-japonais en Tunisie.

De son côté, le vice ministre parlementaire japonais des Affaires étrangères, Koki Ozora, s'exprimant au nom du gouvernement nippon, a loué l'excellence des relations bilatérales, réitérant la ferme détermination de son pays à consolider et élargir cette coopération.

Un hommage à la culture tunisienne

La soirée a été marquée par des intermèdes artistiques et musicaux assurés par des troupes tunisiennes et japonaises. Les invités ont également pu apprécier un défilé de mode mettant en valeur les tenues traditionnelles tunisiennes, ainsi que la projection de capsules audiovisuelles promotionnelles mettant en lumière la richesse et la diversité du patrimoine touristique du pays.