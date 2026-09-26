Madagascar: Énergie - L'Assemblée nationale vote l'utilisation de la technologie nucléaire

Madagascar se dote d'une nouvelle loi sur l'utilisation du nucléaire. Les députés ont adopté, le 24 septembre 2026, dans sa version amendée, le projet de loi relatif à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires à Madagascar.

Ce texte vient actualiser un cadre juridique vieux de près de trois décennies, devenu obsolète face à l'essor des applications nucléaires dans plusieurs domaines, notamment la médecine, l'agriculture, la recherche et le secteur minier. Il s'agit également d'aligner la législation malgache sur les normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Le projet de loi repose sur la sûreté qui vise à protéger les travailleurs, la population et l'environnement contre les risques liés aux technologies nucléaires. La sécurité porte sur la protection des matières et sources radioactives contre toute utilisation non autorisée. Les garanties assurent que ces technologies restent exclusivement affectées à des fins pacifiques.

Le texte prévoit également la création d'une autorité compétente, chargée d'autoriser l'utilisation des matières nucléaires, des sources radioactives et des installations associées, et de veiller au respect des normes par les acteurs du secteur.

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Le secteur extractif est directement visé : même l'exploitation de ressources minières ordinaires situées dans des zones radioactives pourra relever de ce dispositif, afin de protéger la population et l'environnement.