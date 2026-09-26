Madagascar: Ouvrage - « 3 000 Femmes » brise le silence

26 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Deux ans et demi d'écriture pour faire entendre des voix souvent réduites au silence. Avec son livre « 3 000 Femmes. L'avortement clandestin à Madagascar », Mbolatiana Raveloarimisa met en lumière une réalité qui reste difficile à aborder dans la société malgache.

Pour construire cet ouvrage, l'auteure recueille les paroles de plusieurs personnes concernées par la question, notamment des femmes et des professionnels de santé. Ces témoignages permettent de montrer les réalités liées aux interruptions de grossesse pratiquées dans des conditions non sécurisées, ainsi que les conséquences auxquelles certaines femmes peuvent être confrontées.

Au-delà des témoignages, le livre cherche à ouvrir une discussion sur un sujet qui reste largement tabou. À Madagascar, l'avortement demeure interdit par la législation, dans un contexte où les situations vécues par les femmes soulèvent des questions de santé et de société.

Aboutissement

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Pour Mbolatiana Raveloarimisa, il s'agit aussi de faire émerger une conversation. « 3 000 Femmes » pose ainsi la question de la place accordée à ces récits dans l'espace public et de la nécessité de pouvoir parler de ces réalités sans les cacher. L'ouvrage a été présenté ce vendredi 25 septembre au Radisson Blu, à Ambodivona. Une rencontre qui marque l'aboutissement de deux ans et demi de travail, tout en ouvrant un débat appelé à se poursuivre autour de l'avortement clandestin à Madagascar.

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