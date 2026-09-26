Madagascar: Pétanque - Tournée estivale - Cinq victoires sur dix tournois

Les six boulistes représentants de la Grande Île en tournée estivale en France durant un peu moins de deux mois ont brillé en gagnant cinq tournois sur les dix disputés.

Bilan positif. La délégation malgache composée de deux triplettes et deux techniciens, dont le directeur technique national, Juan Eric Rakotondralambo, est rentrée au pays mardi après presque deux mois de tournée estivale en France.

Les deux sélections nationales formées respectivement par Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray alias « Baloty », Steph James « Bondy » Rakotonirina et Tiana Laurens Razanadrakoto dit « Tonnerre », Tafita Angelo Andriamahandry et Steph James Bondy Rakotonirina ont engrangé en tout cinq victoires sur les dix tournois disputés. Mada 1, constituée par Tonnerre, Baloty et Lova, avait ouvert le compteur début août au National Top 500 de la ville de Sens. Le trio Baloty, Bondy et Lova avait enchaîné au National de Mulhouse Top 500.

Les triplettes de la Grande Île avaient plutôt brillé lors des quatre derniers tournois. La même formation de Baloty, Bondy et Lova avait également excellé à l'Open national de Chalon-sur-Saône Top 1000 et au Mondial de la ville de Bron.

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Intouchables

Les boulistes malgaches y étaient en démonstration. La finale du National de Charleville-Mézières Top 1000 avait été une affaire malgacho-malgache. Le trophée est revenu à Tafita, Mika et Tonnerre face à Bondy, Baloty et Lova. Les sélections malgaches avaient échoué à trois reprises en finale et elles avaient atteint deux fois les demi-finales. Au tout début de l'aventure, elles étaient éliminées dès les 32es et les seizièmes de finale.

Ces six porte-fanions du pays aux tournois estivaux vont, le week-end du 2 au 4 octobre, retrouver le boulodrome d'Ankatso pour disputer le championnat de Madagascar en triplette. Ils rejoindront ultérieurement les présélectionnés en vue du regroupement et du test de sélection du 10 au 14 octobre dans la capitale. Les quatre meilleurs à l'issue de ce regroupement représenteront le pays aux championnats du monde triplettes seniors hommes et au concours de tir de précision qui se dérouleront en Thaïlande du 20 au 25 novembre.