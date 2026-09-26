Afrique de l'Est: Tennis - Conférence régionale - Dina Razafimahatratra sollicité à Nairobi

26 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Belle expérience

L'entraîneur international de niveau 3 et ancien directeur technique national de la Fédération malgache de tennis, Dina Razafimahatratra, assistera à la conférence régionale des entraîneurs organisée par la Fédération internationale de tennis du 28 au 30 septembre à Nairobi, au Kenya. La conférence, qui se tiendra en anglais, est réservée aux entraîneurs de niveaux 2 et 3. Dina Razafimahatratra a été sollicité par la Fédération internationale pour présenter un thème précis : « Defensive options on backhand ».

« Participer à une conférence continentale de ce genre est une expérience à vivre pleinement dans mon métier d'entraîneur. Les méthodes d'entraînement des joueurs évoluent au fil des années. C'est pour me tenir au diapason de cette évolution que je me suis engagé à participer à cette conférence, afin d'en faire profiter le tennis et les joueurs malgaches qui travaillent régulièrement avec moi », explique Dina Razafimahatratra. Le technicien s'envolera lundi après-midi de Kigali, au Rwanda, pour Nairobi. Il prendra lui-même en charge son billet d'avion ainsi que ses frais d'inscription de 50 dollars.

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