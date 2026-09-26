Madagascar: Décès - La légende Maître Kira s'est éteinte

Une étoile s'est éteinte. Le sport malgache, et particulièrement le football, est en deuil. La grande figure emblématique du football malgache, Kira Michel, connu sous l'appellation « Maître Kira », est décédé jeudi soir à l'âge de 76 ans, après avoir été atteint pendant plus de 1 an d'un cancer.

Né le 7 avril 1950 à Besakoa, à Toliara, il était le plus jeune joueur à avoir intégré la sélection nationale, le « Club M » à l'époque, en 1968, à l'âge de 18 ans, portant souvent le brassard de capitaine. Il s'est illustré dès l'âge de 15 ans dans les compétitions scolaires. Repéré par le Sport Olympique de Besakoa durant la Coupe du Président à l'époque, il intégrait le club avant de briller à l'AS Corps enseignants de Toliara.

À l'âge de 17 ans, Kira Michel rejoignait ce club phare, triple champion national, où il évoluait pendant dix saisons avant de jouer sous le maillot de l'AS Somasud. Il faisait ses débuts au sein du Club M à peine âgé de 18 ans, devenant le plus jeune joueur de la sélection aux côtés des grandes figures de l'époque comme Étienne Rasoanaivo. Il a passé 17 ans au sein de la sélection. Il disputait plusieurs campagnes de qualification pour la Coupe du monde en 1970, 1974, 1978 et 1982, outre les campagnes africaines.

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Pelé malgache

Le milieu offensif côtoyait et impressionnait de grands joueurs de l'époque comme le Camerounais Roger Milla.

L'intenable buteur, avec ses puissantes frappes du pied droit comme du gauche, humiliait le grand gardien de but camerounais Thomas N'Kono, d'où son surnom de « Pelé malgache». « Son contrôle de balle du pied gauche était magique, la relance de ses passes millimétrées facilitait la tâche des attaquants rapides : Rolland Kely, Mika et Kiki. Il avait un jeu de tête remarquable et était spécialiste des balles arrêtées. Il avait un pied gauche fort et utilisait rarement son droit, mais il avait marqué contre le Zaïre à Mahamasina en 1980; le score final était de 1-1, et deux buts de Kiki et Jean Chris avaient été refusés », relate l'ancien gardien de but du Club M et du Saint-Michel, Salomon Charlot Andriamady.

Il réitérait souvent les moments où il n'a pas pu concrétiser des transferts internationaux malgré des sollicitations de clubs étrangers en Europe. Après sa carrière de joueur, Maître Kira s'est converti en entraîneur auprès des jeunes de Toliara, puis il encadrait la sélection nationale juniors. Il a par la suite été sollicité en 2007 à la tête de l'équipe nationale aux Jeux des îles de l'océan Indien. En 1997, le stade d'Andaboly à Toliara était rebapti sé « Kianja Maître Kira » en son honneur.

Depuis 2025, il traversait de graves problèmes de santé liées à un cancer et était cloué au lit, sans ressources suffisantes pour se soigner, suscitant une chaîne de solidarité et des appels aux dons pour financer ses soins médicaux.