Madagascar: Basketball - N1A - Les finalistes assurent leur entrée

Début idéal. Les clubs finalistes de la précédente édition du championnat de Madagascar de la catégorie majeure N1A ont assuré leur entrée en phase finale.

Le Cospn Analamanga, champion en titre chez les garçons, s'est imposé 56-50 lors de la première journée du jeudi contre Cosfa au Palais des Sports à Mahamasina. Son principal rival, Gnbc Analamanga, vice-champion, a dominé 77-62 Ascum Boeny à la première journée avant de battre au bout du suspense en prolongation BCB Boeny 74-72 hier. Les Majungais ont pu égaliser au buzzer, 68 partout à la fin du quatrième quart-temps, grâce au shoot à trois points de Mathieu.

Deux autres formations ont également enregistré un doublé chacune lors des deux premières journées, en l'occurrence MBC Atsinanana et BC Somava Sava.

Du côté des filles, l'équipe tenante du titre, Gnbc, a également été en roue libre. La Gendarmerie a écarté hier sans trop forcer JEA Analamanga (54-26) après avoir battu jeudi Ankaratra Vakinankaratra (76-41). L'équipe finaliste de la version 2025, Mb2all Analamanga, a elle aussi signé un doublé d'entrée contre ASSM Analamanga (65-38) et BC Somava (69-64).

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Onze matchs sont au programme de la troisième journée ce samedi. À l'affiche sera le remake de la finale entre Cospn et Gnbc à 18 heures, juste après la cérémonie d'ouverture officielle.