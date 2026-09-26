Madagascar: Portrait - Mika Baur brille au Celtic Glasgow

Pièce rare

Le binational germano-malgache, Mika Joël Baur, né d'un père allemand et d'une mère d'origine malgache, a signé au Celtic Glasgow FC en Scottish Premiership à la mi-août. Le club écossais a annoncé son arrivée le 14 août, pour un montant initial de 4,5 millions d'euros. Âgé de 22 ans, le milieu offensif du club écossais de 1,72 m est né à Salem, en Allemagne, le 9 juillet 2004. Le Celtic FC est le club le plus titré d'Écosse, enregistrant 56 titres de champion national, 43 coupes, 22 coupes de la ligue et un titre de la Ligue des champions en 1967.

Mika avait passé la majorité de sa carrière de footballeur en Allemagne. Il forme depuis cette année la sélection allemande espoirs. Avant de s'envoler pour l'Écosse, il jouait la saison 2025 au Dynamo Dresde, durant laquelle il avait disputé 18 matchs et avait inscrit un but. En 2024, il avait marqué quatre buts en quatorze titularisations avec le SC Paderborn. De 2022 à 2024, il évoluait sous le maillot de l'équipe réserve du SC Fribourg et comptait cinq buts en 61 titularisations. Entre 2021 et 2026, Mika formait la sélection allemande des U18 aux U20, enregistrant six réalisations en vingt-deux matchs.