Madagascar: Musique - Le « Vaky Sehatra » à l'honneur

L'association des troupes de vakodrazana organise sa première grande fête, « Vaky Sehatra », à Havoria Anosy, pour faire connaître les expressions traditionnelles malgaches et rapprocher les différentes troupes.

Havoria Anosy accueillera ce dimanche 27 septembre, à partir de 14 heures, « Vaky Sehatra », la première grande fête organisée par le Vovonambe des troupes de vakodrazana. Créée en mars 2026, l'association réunit différentes formations avec une ambition : donner davantage de visibilité au vakodrazana, rapprocher ses acteurs à travers Madagascar et transmettre ce patrimoine aux nouvelles générations.

Les danses traditionnelles, notamment celles d'Antananarivo, seront au coeur de cette première édition. Quinze formations et acteurs venus de différentes régions sont annoncés, parmi lesquels des formations d'Alaotra-Mangoro. Le Vovonambe souhaite réunir des troupes représentant la diversité du vakodrazana, avec des acteurs issus notamment de l'Atsiranana, de la Haute Matsiatra et de l'Amoron'i Mania. La sonorisation, les éclairages, la décoration et les effets spéciaux seront également travaillés pour accompagner le spectacle. Pour les organisateurs, « Vaky Sehatra permettra au public de découvrir ou de redécouvrir la diversité des expressions du vakodrazana ».

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Présidé par Voahangy Raheliarisoa, le Vovonambe compte actuellement une vingtaine de membres. L'association a été constituée auprès de l'OFNAC et dispose d'une reconnaissance légale. Sa création répond notamment à un besoin de mieux connaître les artistes qui pratiquent le vakodrazana, alors que leur nombre exact reste encore difficile à déterminer.

Objectif

Le Vovonambe rassemble déjà plusieurs troupes et acteurs du vakodrazana, parmi lesquels Rakoto Frah Junior, Akon'ny Diary, Raozin'i Gasikara ou encore Jean David Rabemananjara, aux côtés de nombreux autres acteurs issus de différentes régions.

L'association souhaite notamment établir un registre national des artistes et des troupes de vakodrazana. Elle veut également participer à la création d'une base de données nationale qui permettrait au département chargé de la Culture de mieux connaître les acteurs et les formations existantes.

L'idée ne concerne pas uniquement le vakodrazana. Les membres du Vovonambe souhaitent voir apparaître des structures similaires pour les différentes catégories artistiques, afin de mieux connaître les acteurs culturels et de faciliter les échanges entre eux.

La transmission occupe également une place importante dans cette démarche. Selon les membres de l'association : « On souhaite notamment intervenir dans les établissements scolaires, avec l'accord des responsables, pour initier les élèves aux différentes formes de la culture traditionnelle de notre pays. »

Pour les organisateurs, le vakodrazana peut évoluer dans sa manière d'être présenté sans perdre son identité. L'objectif est surtout de faire connaître ses origines aux jeunes générations, alors que certaines pratiques sont aujourd'hui moins connues.

D'autres manifestations se préparent, avec l'ambition de mettre en place à terme un festival de plus grande ampleur consacré au vakodrazana. « Vaky Sehatra » constitue ainsi une première étape pour réunir les troupes et donner davantage de visibilité à leurs pratiques.

À Havoria, ce premier rendez-vous donnera une place centrale aux danses et aux expressions du vakodrazana, avec l'objectif de montrer que ce patrimoine reste vivant et continue d'intéresser le public.