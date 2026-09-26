Madagascar: Antsonjombe - Ambondrona fête un quart de siècle de succès continu

Pour célébrer 25 ans de carrière et de relation avec ses fans, Ambondrona met ses sept albums à l'honneur lors de son prochain rendez-vous au Coliseum.

Vingt-cinq ans, sept albums et plusieurs générations de fans : Ambondrona célèbre cette longue histoire avec son public à travers « Ivony », prévu ce dimanche 27 septembre au Coliseum Antsonjombe. Pendant environ 3 h 30, le groupe compte revenir sur les différentes étapes de son parcours musical en mettant à l'honneur les titres issus de ses sept albums. Une manière de retracer, en musique, les 25 années de relation construites avec son public.

Le concert prendra une configuration particulière puisque la scène sera installée au centre du Coliseum. Ce choix explique le nom « Ivony », qui signifie centre ou milieu. L'objectif est notamment de rapprocher les membres du groupe des spectateurs et de créer une proximité particulière pour ce rendez-vous anniversaire. Les portes ouvriront à 10 heures, tandis que le concert est prévu à partir de 15 heures.

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Le répertoire présenté lors de ce concert anniversaire permettra de parcourir l'histoire d'Ambondrona, depuis ses premiers morceaux jusqu'aux créations plus récentes. Parmi celles-ci figure notamment « Toa Krismasy », single sorti en décembre 2025, écrit et composé par Beranto. Le morceau évoque la nostalgie, l'éloignement et l'importance de maintenir le lien avec ses proches.

Pour Beranto, compositeur principal et guitariste du groupe, cette longévité repose notamment sur le partage avec le public.

Sept albums

Au fil des années, Ambondrona a multiplié les tournées à Madagascar, avec des passages dans plusieurs régions et chefs-lieux. La célébration des 25 ans, commencée en mars 2026 à La City, s'est déjà poursuivie à Fianarantsoa, Mahajanga et Antsirabe.

La célébration se poursuivra jusqu'en 2027, avec des étapes encore prévues dans les régions Sava et Fort-Dauphin, ainsi qu'un retour dans les différents lieux parcourus par Ambondrona au cours de ses 25 années de carrière. Cette tournée anniversaire s'inscrit également dans un parcours international marqué par des passages dans l'océan Indien, notamment à La Réunion et à Maurice, en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis et au Canada.

En parallèle de son activité musicale, Ambondrona mène également des actions sociales. Le groupe est ambassadeur du SCNLS et s'est notamment engagé dans des initiatives liées à la distribution de kits scolaires.

Au Coliseum, les sept albums seront ainsi au coeur d'une soirée consacrée à 25 années de musique et de fidélité réciproque entre Ambondrona et son public. Le groupe entend y retrouver les fans qui ont accompagné les différentes périodes de son parcours et faire de ce rendez-vous une nouvelle étape de cette histoire.