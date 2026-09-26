Madagascar: Andramasina - Un père de famille retrouvé mort dans un ravin

26 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Après deux jours de recherches, un père de famille a finalement été retrouvé, mais déjà sans vie. Son corps gisait au pied d'une falaise, à l'ouest de Mandrosoa, dans le district d'Andramasina, hier matin. Selon les informations recueillies, son corps a été découvert le jour même de son anniversaire.

Selon les premières hypothèses, cet homme aurait pu tomber de la falaise. Cette chute pourrait être à l'origine de son décès. Toutefois, une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort.

La famille avait vu l'homme pour la dernière fois mercredi matin, lorsqu'il était parti à moto, avec plusieurs sacs de marchandises. Depuis, il n'avait plus donné de nouvelles. Inquiète, sa famille s'était mise à sa recherche et avait diffusé des avis de recherche. Des informations avaient également été recueillies. Il aurait notamment été aperçu à Ambatofotsy, mercredi midi.

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« Il avait quitté la maison pour se rendre à la campagne à l'occasion d'un famadihana. Les habitants du village se sont étonnés de ne pas le voir arriver dans la soirée. Nous nous sommes appelés, ici et à la campagne. Les recherches ont été intensifiées jeudi. Il devait avoir 40 ans aujourd'hui, mais c'est son corps sans vie qui a été retrouvé », a déclaré son fils hier.

Le famadihana devait avoir lieu à Ambohimamory, dans la commune d'Ambohimiadana, district d'Andramasina. Comme il n'y était pas arrivé, les recherches avaient été menées dans toutes les zones environnantes. Les habitants locaux s'étaient joints à la famille. Hier, vers 7 h 30, ils ont informé les proches que l'homme avait été retrouvé au pied d'une falaise, légèrement à l'écart de la route.

« Il avait des blessures au visage. Il pourrait être mort après être tombé à cet endroit. On estime que l'accident aurait eu lieu mercredi, mais personne ne l'avait remarqué. Sa moto et toutes ses marchandises étaient encore sur place. Le corps a déjà été récupéré. Sa femme et ses enfants, qui se trouvent à Antananarivo, sont également en route pour venir ici », a indiqué la famille à Andramasina.

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