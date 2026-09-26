Madagascar: Mahanoro - Des faux billets d'un montant de 8 120 000 ariary démasqués

26 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Un homme de 48 ans, en possession de faux billets d'une valeur totale de 8 120 000 ariary, a été arrêté par la Police nationale à Ambodiharina, dans le district de Mahanoro, le 23 septembre dernier, vers 17 heures.

L'arrestation a été menée avec la collaboration du commissariat de Mahanoro et des responsables de la commune d'Ambodiharina. Lors de la fouille effectuée sur lui, six cent quarante faux billets de 20 000 ariary, ainsi que d'autres fausses pièces de monnaie, ont été découverts en sa possession. Il a immédiatement été arrêté et conduit au commissariat pour être interrogé. Face à la circulation de faux billets actuellement constatée, la Police nationale appelle la population à la vigilance.

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