Madagascar: Andranomanelatra - Un conducteur de bajaj tué en cours de route

Il ne s'agirait pas d'une mort naturelle, mais d'un décès suspect, pour un conducteur de bajaj, ces véhicules à trois roues, retrouvé mort à Andranomanelatra, Antsirabe, jeudi soir.

L'hypothèse d'un meurtre est privilégiée, car des blessures, notamment une trace pouvant être causée par un objet tranchant au niveau du cou, auraient été constatées. Le corps gisait dans une mare de sang au bord de la route, près du bajaj qu'il conduisait. Ce père de famille de 37 ans, encore en pleine force de l'âge, aurait été victime d'un acte criminel. La Police et la Gendarmerie locales mènent conjointement les recherches pour retrouver le ou les auteurs.

Le corps a été découvert au bord de la piste menant à Fiadanana, à Andranomanelatra. Le bajaj se trouvait juste à côté. Les forces de l'ordre ont été appelées pour procéder aux constatations. « Il est rapporté que le bajaj venait de transporter des passagers. Ceux-ci n'étaient toutefois plus sur place, ce qui laisse penser qu'ils pourraient avoir un lien avec le meurtre du conducteur », selon une source proche des enquêteurs. Il est également indiqué qu'aucun objet appartenant à la victime n'a été volé. Outre le bajaj, son téléphone et une somme d'environ 700 000 ariary étaient toujours sur place.

La nouvelle de la mort de ce conducteur de bajaj s'est rapidement répandue. Ses collègues se sont mobilisés pour se rendre sur les lieux et transporter le corps.

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