Madagascar: Mines - Les manifestations anti-Vara Mada reprennent

Des banderoles avec des inscriptions qui font appel au président de la Refondation et au président de l'Assemblée nationale ont été brandies à Benetse, fokontany de la commune rurale d'Ankilimalinike, Toliara II, mercredi dernier. Une marche a été organisée sur une partie de la RN9 avant de s'achever sur une grande place publique de la commune.

Des représentants des habitants ont pris un à un la parole. Les uns ont demandé à l'État d'éclaircir sa position sur le projet d'exploitation de l'ilménite de Ranobe, d'autres ont fait appel aux deux députés de la circonscription de Toliara II qui ne se manifestent presque jamais sur ce projet.

« Il y a certains de nos compatriotes qui sont emprisonnés car indiqués comme des voleurs de charbon, des voleurs de bois, alors que Vara Mada, qui veut nous prendre notre terre, n'est pas inquiétée. Où sont nos députés pour nous défendre, où est l'État ? » a lancé un habitant, autorisé à prendre le micro. Un autre demande la position claire de l'État et de fermer complètement le projet qu'il juge non rassembleur. Un médecin s'est adressé à ceux qui étaient considérés comme des « Raiamandreny », les leaders de la protestation contre l'exploitation minière, qui ont été présents à Ankilimalinike mercredi dernier. Le médecin a déclaré compter sur eux pour porter les voix de la protestation auprès des autorités.

Impacts

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Le colonel Fanampera, éternel opposant au projet minier, a répondu en insistant sur les impacts non bénéfiques que produirait l'exploitation proprement dite. Il a insisté sur les impacts de la radioactivité qui pourrait avoir des conséquences désastreuses, allant jusqu'à tuer la population.

Un autre « Raiamandreny » a pris la parole. Il n'a pas encore été aperçu en contestation avant mercredi dernier. Il s'agit de l'ex-sénateur Georges, parlementaire du temps du règne du parti HVM.

« Ils disent que le projet d'exploitation de l'ilménite de Ranobe durera 39 ans. Mais ce ne sera pas suffisant pour eux, il se prolongera. À l'instar de l'exploitation à Tolagnaro, qui a pensé y travailler pendant 20 ans, la société a demandé une rallonge de cinquante années supplémentaires. Ce projet Vara Mada ne touchera pas uniquement cette commune, il pourrait ramener des conséquences désastreuses jusqu'à Morombe », a-t-il prononcé dans sa prise de parole.

Cette manifestation intervient quelques jours après le lancement, par la société Vara Mada, de son programme « Mianatra » à l'EPP Ambohitsabo, à Toliara-ville, et à l'EPP de Maromiandra, dans le district de Toliara II, le 14 septembre dernier. Il s'agit d'un programme de cantine scolaire qui prévoit la distribution de près de dix mille repas par jour à des enfants scolarisés dans trente-cinq établissements primaires répartis dans les cinq communes riveraines des activités de la société minière.