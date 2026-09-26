Madagascar: Énergie - Mananara cherche à valoriser 1,5 MW

La centrale hybride dispose d'un excédent de production de 1,5 MW, pourtant plusieurs zones rurales de Mananara restent sans électricité.

Les responsables de la région Ambatosoa sollicitent un appui pour mettre en place un réseau de distribution capable d'acheminer cette production vers les communes environnantes. Faute de lignes de transport et de distribution, une partie de l'électricité produite ne peut atteindre les zones rurales. À quelques kilomètres du chef-lieu de région, certaines localités restent ainsi dans le noir. D'autres doivent recourir à des promoteurs privés pour leurs besoins en électricité.

Selon les responsables locaux, le kilowattheure vendu par ces opérateurs peut atteindre 4 000 ariary, contre environ 130 ariary pour le tarif public. Une différence qui alourdit les dépenses des usagers et limite également l'utilisation de l'électricité pour les activités économiques. La réalisation d'un réseau de distribution est donc demandée au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Il permettrait de relier la centrale hybride aux zones rurales et de valoriser une production actuellement disponible.

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Cette situation a été présentée lors de la visite de travail du vice-président de l'Assemblée nationale (VPAN), chargé de la province de Toamasina, Razara Pierre Fidèle Ravolaza, dans la région Ambatosoa. Les responsables locaux ont profité de cette rencontre pour exposer les difficultés liées à l'accès à l'électricité et solliciter un appui.

À Mananara, l'enjeu porte ainsi sur l'acheminement de l'énergie. La capacité de production existe, le réseau nécessaire pour la distribuer aux zones rurales reste à mettre en place.