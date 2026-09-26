Madagascar: Salon des études - L'adéquation diplôme-emploi mise en avant

Le salon des études et de l'emploi, organisé par l'université de Toliara, se tient pendant trois jours. Depuis jeudi, les établissements de formation, les mentions universitaires, les institutions publiques et différents partenaires présentent, devant les locaux de la présidence de l'université de Toliara, les parcours de formation et les débouchés qu'ils proposent aux bacheliers, aux étudiants et aux visiteurs.

La mention Philosophie, celle de l'Histoire, la Géographie, entre autres, ont apporté des arguments pour persuader les visiteurs des débouchés existants à la fin des parcours. Les divers discours émanant des départements de l'enseignement supérieur ou encore de la formation technique et professionnelle ont souligné l'importance de l'adéquation des diplômes aux emplois.

Des questions telles que « Que faire avec les diplômes, quelles compétences développer avec les diplômes obtenus et comment décrocher du travail avec son diplôme ? » ont été soulevées pendant le salon et les réponses ont été exposées par des conférenciers. Les étudiants ont pu avoir plus d'éclaircissements lors des exposés des spécialistes sur la sécurité alimentaire, entre autres. « Comment les produits halieutiques peuvent contribuer à lutter contre la malnutrition à Madagascar ? »

Ou encore sur comment trouver sa voie et construire son avenir, de la formation à l'action. Le salon ferme ses portes ce jour.

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