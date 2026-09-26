Tunisie: Oued Miliane - Six stations d'épuration en cours de construction ou de réhabilitation

Les travaux de construction et de réhabilitation de six stations d'épuration se poursuivent à différents niveaux sur le bassin de l'oued Miliane, qui s'étend sur les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan et Siliana, a indiqué vendredi le ministère de l'Environnement.

Dans le cadre des efforts visant à réduire la pollution de l'oued Miliane, les services de l'Agence nationale de protection de l'environnement (ANPE) ont, par ailleurs, effectué des opérations de contrôle auprès de 10 établissements industriels implantés à proximité de l'oued.

Ces opérations ont permis de relever les infractions constatées et d'élaborer, avec les responsables des établissements concernés, un programme d'action destiné à assurer leur mise à niveau environnementale, ainsi qu'à réhabiliter ou à installer leurs stations d'épuration.

Concernant les principaux projets d'assainissement en cours ou réalisés, le ministère précise que les travaux de construction de la station d'épuration Sud Miliane 2, d'une capacité de 90 000 m³ par jour, ont atteint un taux d'avancement de 60 %. Les travaux de réhabilitation de la station intégrée destinée aux industriels de Sud Miliane affichent, pour leur part, un taux d'avancement de 70 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chantier de la station d'épuration d'El Fahs a atteint 85 %, tandis que les travaux de la station d'épuration de Bir Mcherga affichent un taux d'avancement de 55 %.

Les travaux de construction de la station d'épuration de Jebel Oust ont également démarré. Cette infrastructure disposera d'une capacité de traitement de 1 750 m³ par jour.

Par ailleurs, la station d'épuration de Khalidia est désormais entrée en exploitation, avec une capacité de 2 400 m³ par jour.

Quant à la station d'épuration d'Attar, elle est inscrite dans le cadre d'un projet de valorisation des eaux usées couvrant les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Zaghouan, Sousse et Sfax.