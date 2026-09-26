Tunisie: Manouba - Trois propositions de fermeture temporaire après des contrôles environnementaux

Une équipe pluridisciplinaire relevant des ministères de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Santé a relevé 11 infractions environnementales à l'issue d'opérations de contrôle menées dans 18 sites du gouvernorat de Manouba.

Ces opérations ont ciblé des usines et différentes activités dans le cadre des efforts visant à protéger l'oued Medjerda contre la pollution.

Les contrôles ont également abouti à trois propositions de fermeture temporaire ainsi qu'au prélèvement de quatre échantillons auprès de sources de pollution, en raison de leur non-conformité aux normes nationales et aux limites maximales autorisées pour les rejets dans le milieu récepteur.

Selon le ministère de l'Environnement, les opérations de contrôle se poursuivront dans les gouvernorats de Béja et de Jendouba, dans le cadre du même dispositif de surveillance et de lutte contre la pollution de l'oued Medjerda.