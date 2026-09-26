Tunisie: Hammam Sousse - Une station de tri des déchets plastiques bientôt mise en place

Une station de tri des déchets plastiques sera prochainement mise en place à Hammam Sousse dans le cadre d'un partenariat entre les secteurs public et privé, avec un financement global de 330 000 euros. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un programme méditerranéen consacré au tourisme maritime et côtier, qui concerne la Tunisie, le Maroc et l'Égypte.

L'annonce a été faite par la présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, Dorra Milad, dans une déclaration à la presse en marge de la 9e édition du Forum de la mer à Bizerte.

Baptisé TOUMALI, le projet est le fruit d'une coopération entre la municipalité de Hammam Sousse, le Centre international des technologies de l'environnement de Tunis (CITET) et la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Il prévoit notamment la mise à disposition des équipements nécessaires à la collecte et au tri des déchets plastiques.

Selon Dorra Milad, cette initiative s'inscrit dans le cadre de plusieurs programmes de partenariat développés dans la région méditerranéenne pour lutter contre la pollution. La future station devrait ainsi contribuer à améliorer la valorisation des déchets et à réduire la pollution plastique dans la région.

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La présidente de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie a également cité, parmi les initiatives menées dans ce domaine, la fabrication d'un robot destiné à collecter les déchets plastiques dans le port d'El Kantaoui, grâce à un financement du ministère allemand de l'Environnement.

Dorra Milad a, par ailleurs, appelé à renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé dans le domaine de la protection de l'environnement. Elle a notamment proposé de réactiver l'écolabel tunisien, mis en place en 2010-2011 dans le cadre d'un partenariat entre le CITET et l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI).

Elle a également suggéré d'enrichir les critères de cet écolabel en y intégrant notamment la responsabilité sociale des entreprises, afin de tenir compte des évolutions en matière de développement durable et d'encourager les entreprises à adopter des pratiques prenant davantage en considération les dimensions environnementale et sociale.