Afrique: Université de Carthage - Première en Tunisie et 22e dans le continent dans le classement UI GreenMetric 2026

L'Université de Carthage s'est classée première à l'échelle nationale, 22e en Afrique et 655e à l'échelle mondiale dans l'édition 2026 du classement international UI GreenMetric Sustainable University Rankings, consacré à la durabilité des établissements universitaires.

L'université tunisienne conserve ainsi, pour la deuxième année consécutive, la première place au niveau national, tout en améliorant son classement mondial. Elle est passée de la 688e à la 655e position.

Cette progression traduit, selon l'Université de Carthage, la poursuite des efforts engagés en faveur du développement durable, avec des actions portant notamment sur la gestion des ressources, l'énergie, l'environnement, la mobilité, les infrastructures durables, l'enseignement et la recherche scientifique.

L'établissement souligne également que cette distinction contribue à renforcer le rayonnement de la Tunisie à l'échelle internationale et reflète un engagement collectif en faveur d'une université « plus durable, responsable et résiliente ».

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Un axe stratégique pour l'Université de Carthage

L'Université de Carthage entend poursuivre son engagement en faisant du développement durable un axe stratégique de son action et en renforçant la participation de l'ensemble de la communauté universitaire face aux défis environnementaux et sociétaux.

L'édition 2026 du classement UI GreenMetric, dont les résultats viennent d'être publiés, a réuni 2.016 établissements d'enseignement supérieur issus de 110 pays.

Créé en 2010 par l'Universitas Indonesia, le classement vise à mesurer et à évaluer les efforts des universités en matière de durabilité environnementale et leur transformation vers des campus plus verts.

L'édition 2026 a par ailleurs connu une évolution importante, avec le changement de son appellation officielle en UI GreenMetric Sustainable University Rankings et l'introduction d'un septième axe consacré à la gouvernance et à la transformation numérique.