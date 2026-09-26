Tunisie: Groupe des 77 et de la Chine - Nafti réaffirme l'engagement du pays en faveur d'un multilatéralisme plus équitable

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé vendredi à renforcer la représentation des pays du Sud global dans le système multilatéral, lors de la 50e réunion ministérielle du Groupe des 77 et de la Chine, organisée à New York sous le thème « Le Sud global et l'avenir du multilatéralisme ».

Nafti a salué le rôle du Groupe des 77 et de la Chine dans la défense des intérêts communs des pays du Sud et la promotion de leur voix au sein des Nations unies et des instances internationales.

Il a réaffirmé l'attachement de la Tunisie au multilatéralisme et aux Objectifs de développement durable, soulignant le lien étroit entre développement durable, paix et sécurité internationales.

Le ministre a notamment rappelé la centralité de la question palestinienne et réitéré le soutien de la Tunisie au droit du peuple palestinien à recouvrer l'ensemble de ses droits légitimes, dont l'établissement d'un Etat indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

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Il a également plaidé pour une réforme du système multilatéral et du système financier international afin de mieux représenter les pays du Sud, alléger le poids de leur dette et faciliter leur accès au financement.

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Nafti s'est entretenu avec son homologue ivoirienne Nialé Kaba.

Les deux responsables ont convenu de renforcer les échanges économiques, commerciaux et d'investissement, ainsi que la coopération dans des secteurs tels que l'énergie et les technologies de l'information et de la communication.