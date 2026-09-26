Tunisie: Bourse de Tunis - Le Tunindex recule de 3,2 % sur la semaine

La tendance boursière a été résolument baissière au cours de la semaine du 21 au 25 septembre 2026. L'indice Tunindex a inscrit un repli de 3,2 % à 18 407,77 points, selon l'analyse de l'intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La semaine écoulée a été marquée par un rythme d'échanges soutenu, cumulant une enveloppe de 79,8 MD. Les volumes ont profité de la réalisation de 3 transactions de bloc d'une valeur de 50,3 MD portant sur le titre SMART TUNISIE.

Analyse des valeurs

Le titre SOTEMAIL s'est offert la meilleure performance de la semaine. L'action de la société spécialisée en articles sanitaires a enregistré une envolée de 12,8 % à 1,500 D, dans un flux réduit de 4 mille dinars sur la semaine boursière.

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Le titre ARTES a connu un bon parcours boursier sur la semaine. L'action du concessionnaire automobile a affiché une embellie de 5,5 % à 10,750 D, en drainant un volume hebdomadaire de 1,1 MD.

Le titre STIP a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L'action du spécialiste en pneu s'est délestée de 16,6 % à 6,630 D dans un volume quasi nul.

Le titre SIAME a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L'action a reculé de 13,5% à 3,980 D dans un volume de 113 mille dinars.

SMART TUNISIE a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la semaine, drainant des capitaux de l'ordre de 50,4 MD, soit 63 % du volume total transigé sur le marché grâce à la réalisation de trois transactions de bloc totalisant une enveloppe de 50,3 MD. Le titre a dévissé de 1,4 % à 33,510 D.