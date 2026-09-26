Tunisie: Le Forum Fin4Youth+ met le financement des PME à fort impact au coeur du dialogue

L'accès au financement constitue en Tunisie un enjeu majeur pour le développement des petites et moyennes entreprises (PME), la création d'emplois et d'opportunités économiques.

C'est au coeur de cet enjeu que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la CDC Gestion, organise aujourd'hui à Tunis le Forum Fin4Youth+ « Vers des projets plus bancables et à fort impact », dans le cadre du programme Fin4Youth+.

Réunissant des structures d'accompagnement, des institutions financières, des organismes d'investissement et des acteurs publics et privés, le Forum se veut un espace de dialogue et de passage à l'action. Il vise à confronter les besoins des entreprises aux attentes des financeurs, à identifier les principaux blocages et à faire émerger des pistes d'action pour mieux préparer et orienter les porteurs de projets à impact.

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Cet enjeu revêt une importance particulière dans un contexte où le taux de chômage des jeunes atteignait 36,8 % au deuxième trimestre 2025 [1], tandis que l'accès au financement demeure un défi pour de nombreuses entreprises, notamment celles portées par des jeunes et des femmes et celles implantées dans les régions de l'intérieur.

De la préparation des projets au dialogue avec les financeurs

Le Forum met l'accent sur un enjeu central : la qualité de la préparation et de l'analyse des projets constitue un facteur important pour faciliter leur accès aux différentes solutions de financement.

À travers les échanges entre les différentes parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial et financier, mais aussi à travers la présentation d'approches et d'outils concrets, le Forum vise à renforcer la compréhension des attentes des investisseurs et à faire progresser les pratiques de préparation des projets.

Parmi les outils présentés figure COMFAR, l'outil de l'ONUDI qui permet d'analyser la faisabilité économique et financière des projets d'investissement et d'appuyer l'évaluation de leur viabilité et de leurs risques.

« À travers Fin4Youth+, nous voulons contribuer à rapprocher les projets à fort potentiel des exigences de financement. Il s'agit de créer les conditions permettant aux entrepreneurs dans les régions ciblées, de mieux transformer leurs idées de projets en vraies opportunités d'investissement durable.» déclare Lassaad Ben Hassine, Représentant de l'ONUDI en Tunisie.

Un Forum inscrit dans une dynamique plus large

Le Forum s'inscrit au coeur de Fin4Youth+, une initiative conjointe menée par le PNUD et l'ONUDI, en partenariat avec la CDC et la CDC Gestion, qui vise à faciliter l'accès des PME, notamment celles portées par des jeunes et des femmes, à des opportunités de financement adaptées.

Cette ambition prend forme dans le cadre du Corridor économique, qui vise à renforcer les opportunités économiques et d'emploi dans les régions de Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan. Elle s'articule avec le Fonds IMPACT, géré par la CDC à travers sa filiale CDC Gestion et doté de 42 millions dédiés au Corridor économique, pour soutenir le financement de PME porteuses de projets à fort impact durable.

Fin4Youth+ contribue ainsi à renforcer cet écosystème en accompagnant le Fonds IMPACT compartiment corridor, les porteurs de projets et les différents acteurs concernés, à travers le renforcement des capacités, l'amélioration de la préparation et de l'analyse des projets, ainsi que la mise à disposition d'outils et de mécanismes de financement innovants. L'objectif est de faire émerger des projets mieux structurés, viables et bancables, notamment pour les PME portées par des jeunes et des femmes des régions ciblées.

« Avec 42 millions de dinars dédiés au Corridor Économique , le Fonds IMPACT vise à soutenir 70 PME, à travers des tickets d'investissement allant de 100 000 à 1 million de dinars ciblant des projets à fort impact environnemental et social notamment dans les régions de Kasserine et Sidi Bouzid avec un focus sur les projets portés par les femmes . En renforçant la préparation et la structuration des projets, Fin4Youth+ joue un rôle important pour rapprocher les PME de ces opportunités d'investissement et contribuer ainsi à la croissance, à l'emploi et au développement régional. », déclare Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale de la CDC et Présidente du Conseil d'administration de CDC Gestion.