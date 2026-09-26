Tunisie: Marché central de Tunis - L'étal artistique de citrons de Hamza Ayari sauvé du démontage

Le célèbre étal de citrons du marché central de Tunis ne sera finalement pas démonté. L'affaire, qui avait suscité une vague de réactions et de solidarité sur les réseaux sociaux, a été officiellement réglée après l'intervention des autorités locales.

Le propriétaire de l'étal, Hamza Ayari, a expliqué que les inquiétudes étaient nées d'une initiative individuelle d'un agent de la police municipale, qui n'avait pas apprécié la décoration artistique de son espace de vente.

Selon Ayari, la situation a été définitivement réglée à la suite de l'intervention du chef de la zone de Bab Bhar, en coordination avec le gouverneur de la région. Il affirme avoir reçu l'assurance de pouvoir poursuivre normalement son activité et de bénéficier des conditions nécessaires à la continuité de son travail.

Un étal devenu une véritable galerie d'art

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Bien plus qu'un simple point de vente, l'étal de Hamza Ayari est devenu au fil des années un élément reconnaissable du marché central de Tunis. Photographe de profession, il explique avoir développé depuis son jeune âge une manière originale de présenter et de décorer les agrumes, en s'appuyant notamment sur des créations en trois dimensions.

Cette démarche a progressivement transformé son espace de vente en un lieu qui attire aussi bien les habitués du marché que les visiteurs à la recherche d'une image particulière de Tunis.

Le commerce constitue par ailleurs une tradition familiale, transmise de génération en génération. Ayari a ainsi choisi de conjuguer cette activité familiale avec sa sensibilité artistique.

Une vitrine du patrimoine tunisien

Pour le propriétaire de l'étal, cette création dépasse aujourd'hui le cadre commercial. Il affirme qu'elle est mentionnée dans des publications liées à l'UNESCO, parmi les circuits touristiques au coeur de la capitale.

Il indique également que des images de son étal ont figuré sur des timbres-poste et qu'il a été cité dans des ouvrages publiés en Allemagne, en France et en Italie consacrés au patrimoine tunisien.

Au fil des années, l'étal aurait également accueilli des ambassadeurs, diplomates, chefs cuisiniers et personnalités étrangères, contribuant à faire connaître, à sa manière, les produits et le savoir-faire tunisiens.

Après le dénouement de cette affaire, Hamza Ayari a tenu à remercier les journalistes, les citoyens et les responsables qui lui ont apporté leur soutien. Il assure vouloir poursuivre son activité et continuer à promouvoir les produits tunisiens, notamment à travers sa participation à des manifestations et festivals en Tunisie et à l'étranger.