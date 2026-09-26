Tunisie: Serpents, poussière, travaux - Des parents refusent d'envoyer leurs enfants à l'école à Sfax

Les parents d'élèves de l'école primaire d'Ouled Taher, relevant de la délégation d'El Hancha, dans le gouvernorat de Sfax, demandent une intervention urgente pour garantir la sécurité de leurs enfants et du personnel éducatif. Ils affirment ne pas être disposés à envoyer leurs enfants à l'établissement dans les conditions actuelles, selon une pétition adressée au Commissariat régional de l'éducation Sfax 2.

Les parents dénoncent notamment les conditions dans lesquelles les élèves poursuivent actuellement leur scolarité. Selon eux, les cours se déroulent dans trois salles seulement, qu'ils décrivent comme étant dans un état peu satisfaisant, alors que des travaux de construction se poursuivent au sein de l'établissement.

La poursuite du chantier entraîne, d'après les parents, d'importantes nuisances, notamment le bruit des engins et des machines ainsi que la propagation de poussière, exposant les élèves et le personnel éducatif à des conditions qu'ils jugent préoccupantes.

Deux serpents retrouvés dans l'établissement

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Les inquiétudes des parents ne concernent toutefois pas uniquement le chantier. Ils indiquent que deux serpents ont été retrouvés à l'intérieur de l'école. L'un d'eux a été éliminé, tandis que le second aurait disparu dans les équipements et matériaux de construction présents dans l'établissement.

Cette situation a renforcé les préoccupations des familles concernant la sécurité de leurs enfants, alors que les travaux se poursuivent dans l'enceinte de l'école.

Face à cette situation, les parents affirment avoir décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à l'achèvement des travaux et à la mise en place de conditions garantissant la sécurité des élèves et du personnel éducatif.

Ils demandent notamment, dans leur pétition, le transfert temporaire des élèves vers un espace sécurisé, jusqu'à la fin des travaux, afin de leur permettre de poursuivre normalement leur année scolaire, loin des risques liés au chantier, à la poussière, aux machines et aux matériaux de construction.

Les parents précisent qu'ils se félicitent du lancement des travaux de réaménagement de l'école, attendu depuis longtemps. Ils estiment toutefois que leur réalisation parallèlement à la rentrée scolaire rend actuellement la poursuite des cours au sein de l'établissement préoccupante pour la sécurité de leurs enfants.