Congo-Kinshasa: 81e Assemblée générale de l'ONU, New York - Louis Watum en ligne d'attaque pour promouvoir la diplomatie agissante congolaise !

Louis Watum Kabamba, Ministre des Mines, accompagne la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, Son Excellence Judith SUMINWA Tuluka, à l'occasion de la participation de la République démocratique du Congo à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

A cette importante tribune internationale, la Première Ministre a abordé plusieurs enjeux majeurs pour la RDC, dont celui des minerais critiques. Elle a rappelé que, « premier producteur mondial de cobalt et grande puissance du cuivre », la République démocratique du Congo se trouve au coeur de la transition énergétique, de l'électrification des transports, du stockage de l'énergie et de l'expansion des infrastructures numériques et de l'intelligence artificielle. La Cheffe du Gouvernement a réaffirmé l'ambition de la RDC : « nous ne voulons plus être seulement le sous-sol de l'économie mondiale, nous entendons en devenir un atelier, un laboratoire et un partenaire souverain. »

Cette ambition passe notamment par la transformation du cobalt et du cuivre sur le territoire national, le développement des précurseurs de batteries et des composants industriels, la formation des ingénieurs, le soutien aux chercheurs et l'intégration des entreprises congolaises dans les chaînes de valeur mondiales. La Première Ministre a également souligné la nécessité de poursuivre la modernisation de la gouvernance minière à travers la transparence, la traçabilité et la lutte contre la fraude, ainsi que la formalisation de l'exploitation artisanale.

Elle a enfin réaffirmé l'objectif de parvenir à « zéro enfant dans les mines » et proposé l'élaboration, sous l'égide des Nations Unies et en partenariat avec l'Union africaine, d'un cadre mondial pour les chaînes de valeur des minerais critiques, fondé sur la traçabilité, la responsabilité, la protection des travailleurs et des communautés et un partage plus équitable de la valeur ajoutée.

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Cette orientation s'inscrit conformément à la vision de Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République et Chef de l'État, visant à faire des ressources naturelles de la République démocratique du Congo un véritable levier de transformation économique et de développement national.81e Assemblée générale de l'ONU : le Ministre des Mines, Louis WATUM aux côtés de la Première Ministre