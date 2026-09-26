Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Les Léopards dominent la Guinée Équatoriale 2-0 et prennent les reines du Groupe E !

Au sortir d'un parcours héroïque à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, couronné par la plus haute reconnaissance de la Nation, leur élévation au grade de Chevalier de l'Ordre national du Léopard par le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Léopards de la République Démocratique du Congo étaient attendus au tournant. Le défi était clair : confirmer leur nouveau statut et lancer idéalement la campagne des éliminatoires de la CAN Pamoja 2027, prévue conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Mission accomplie avec brio ce jeudi 24 septembre 2026 dans la cuve bouillonnante du Stade des Martyrs de la Pentecôte, où les hommes du sélectionneur Sébastien Desabre se sont imposés sans fioritures face au Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale sur la marque de 2-0.

C'est dans un système tactique articulé en 4-3-3 que le technicien français a choisi d'aborder cette explication continentale. La grande surprise du chef résidait dans la cage congolaise avec la toute première titularisation du jeune portier Matthieu Epolo, appelé à garder les perches de l'équipe nationale. Dès le coup d'envoi, les fauves congolais ont pris d'assaut le camp adverse, imposant une maîtrise tactique et une possession de balle étouffante du début à la fin de la partie.

Les supporters venus en masse n'ont pas eu le temps de s'installer que le marquoir s'est déjà enflammé. Dès la 3e minute de jeu, sur un coup-franc magnifiquement brossé par Nathanaël Mbuku, le Capitaine exemplaire Chancel Mbemba surgit au premier poteau pour couper la trajectoire d'une tête imparable. Ce but matinal est venu récompenser l'entame de match pied au plancher des Congolais.

Survoltés, les Léopards ont maintenu une pression constante sur la défense équato-guinéenne. Yoane Wissa, l'attaquant vedette de Newcastle en Angleterre, pensait même doubler la mise quelques instants plus tard, mais son but a été injustement annulé pour une position de hors-jeu. Malgré un petit frisson causé par un but équato-guinéen également refusé pour une position litigieuse, la première période s'est achevée sous le signe d'une domination outrageuse des ambassadeurs congolais.

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Yoane Wissa scelle le sort de la rencontre

Au retour de la pause, le Nzalang Nacional est revenu sur l'aire de jeu avec des intentions plus agressives. Optant pour un pressing haut, les visiteurs ont tenté d'étouffer la relance congolaise durant les dix premières minutes du second acte. Mais la tempête est rapidement passée, contenue avec sang-froid par la charnière centrale et le bloc médian congolais.

Reprenant le contrôle des opérations, la RDC va asséner le coup de grâce à la 72e minute. Au terme d'une combinaison de toute beauté avec Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa repique dans l'axe et expédie le cuir au fond des filets. Un but libérateur qui est venu sceller définitivement la suprématie des Léopards sur leur adversaire du soir.

Fort de cet avantage confortable, Sébastien Desabre a apporté du sang neuf pour verrouiller la partie et donner du temps de jeu aux jeunes pépites. Théo Bongonda a cédé sa place à Brian Cipenga, tandis que Mukau est venu prêter main-forte au milieu à la place d'Edo Kayembe. Le public de Kinshasa a également assisté aux premiers pas sous le maillot national de Junior Kadile, le sociétaire du RC Lens, entré en jeu en remplacement de Mbuku.

Grâce à cette victoire nette et sans bavure (2-0), la République Démocratique du Congo s'installe seul au fauteuil de leader du Groupe E. Une entame parfaite qui prouve à suffire que les Léopards ont faim de victoires et entendent bien composter leur billet pour le grand rendez-vous est-africain de 2027 avec la manière. La dynamique est lancée, et le peuple congolais peut continuer de rêver grand avec ses héros !