Madagascar: Commerce - L'importation de carburants ouverte à de nouveaux fournisseurs

L'OMH lance la procédure pour sélectionner les fournisseurs de carburants du premier semestre 2027. Les opérateurs intéressés ont jusqu'au 5 octobre pour se manifester.

Le système d'approvisionnement en carburants connaîtra une nouvelle organisation à partir de janvier 2027. Pour les six premiers mois de l'année, l'importation du gazole, de l'essence et du pétrole lampant fera l'objet d'un nouvel appel d'offres, ouvert aux opérateurs répondant aux conditions requises. L'objectif affiché est de renforcer la transparence de la procédure et de sécuriser l'arrivée des produits à Madagascar.

Le dispositif actuel prendra fin en décembre 2026. La nouvelle procédure concernera la période du 1er janvier au 30 juin 2027. Cette fois, la préparation de l'appel d'offres sera directement assurée par l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), contrairement au système précédent reposant sur six fournisseurs. « L'objectif est de mettre en place davantage de transparence », a expliqué Harivelo Randrianarahinjaka, directeur général des Hydrocarbures au sein du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures.

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La première étape débutera le 28 septembre et se terminera le 5 octobre 2026 avec l'appel à manifestation d'intérêt. Les entreprises souhaitant fournir les carburants durant les six premiers mois de 2027 pourront déposer leurs dossiers directement auprès de l'OMH ou les transmettre par courrier électronique.

Capacité

Selon Cydolain Raveloson, directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures, les candidats devront notamment démontrer leur capacité financière ainsi que leur aptitude à assurer le transport maritime des produits. Ces éléments figurent parmi les critères prévus dans le premier formulaire de candidature.

« Nous sommes une île et, en cas de problème, les produits peuvent ne pas arriver jusqu'ici », a souligné Cydolain Raveloson. Le choix des fournisseurs doit donc tenir compte non seulement de leur capacité à participer à la procédure, mais aussi de leur aptitude à garantir l'acheminement des carburants jusqu'à Madagascar.

Les dossiers feront d'abord l'objet d'un premier filtrage. Les opérateurs répondant aux exigences pourront ensuite accéder au dossier d'appel d'offres. Cette étape permettra de sélectionner les fournisseurs disposant des capacités nécessaires pour assurer les importations.

Au-delà de la procédure de sélection, l'enjeu porte sur la régularité des arrivages. La disponibilité du carburant concerne directement les déplacements, le transport des marchandises et le fonctionnement de nombreuses activités économiques. Toute difficulté d'approvisionnement peut se répercuter sur les coûts de transport et, indirectement, sur les prix de certains produits.

Dans un contexte marqué par la fluctuation des cours du pétrole et des coûts du transport maritime, la capacité à assurer des livraisons régulières reste ainsi un enjeu important pour un pays dépendant des importations de carburants. « La procédure est réalisée dans une totale transparence et reste ouverte aux acteurs qui remplissent les conditions », a précisé Cydolain Raveloson.