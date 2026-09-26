Madagascar/Nigeria: CAN 2027 - Les Barea s'inclinent devant le Nigéria 1 à 2

Madagascar a perdu 1-2 contre le Nigéria hier au Godswill Akpabio International Stadium d'Uyo lors du match comptant pour la première journée du groupe L qualificative à la CAN 2027.

Les Barea ratent l'égalisation. Les hommes de Corentin Da Silva Martins se sont inclinés 1 à 2 devant les Super Eagles nigérians lors de la première journée des qualifications du groupe L à la Coupe d'Afrique des nations 2027 hier au Godswill Akpabio International Stadium d'Uyo. La sélection hôte a imposé son jeu lors des dix premières minutes. Le statut de grande nation africaine de l'équipe hôte, considérée comme un gros calibre, n'a pas décomplexé les Barea. Servi du pied gauche par Rayn Ponti de l'Aveyron Football, le défenseur axial du club belge RE Virton, Eshan Kari, a ouvert la marque en inscrivant un but de la tête à la 15e minute.

La sélection malgache a subi durant les quarts d'heure suivants en profitant des rares contre-attaques. Le capitaine Rayan Raveloson, milieu du club turc Amedspor, a envoyé la balle au-dessus de la lucarne opposée (25e). Après une première tentative ratée, George Ilenikhena, ancien joueur de l'AS Monaco évoluant actuellement au club saoudien Al-Ittihad, échappé entre les deux défenseurs Eshan Kari et Morgan Jean Pierre, a inscrit le but de l'égalisation à sa première sélection, seul face à Geodan Dupire dans le temps additionnel de la première période (45e+1).

Occasion nette

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Les protégés de Corentin Martins sont restés sereins à l'entame de la deuxième mi-temps. Rayan Raveloson a raté une grosse occasion lors d'un face-à-face avec le portier nigérian, Stanley Nwabali, dans la surface (51e). Les Super Eagles ont enchaîné leur pression et le portier du club luxembourgeois FC Atert Bissen a à plusieurs reprises arrêté des tentatives nigérianes.

L'ailier droit du LASK, club autrichien, Moses Usor, a marqué le but de la victoire nigériane à sa première sélection (65e). Les remplacements dans les dix dernières minutes, l'entrée du Luxembourgeois Roman Ferber ou aussi de l'attaquant du club danois Randers FC, Caddy Warren, n'ont pu remédier aux failles dans le compartiment offensif.

Créditée de 3 points (+2), la Guinée-Bissau caracole en position de leader provisoire du groupe L après sa victoire d'entrée de 2-0 contre la Tanzanie sur sa pelouse hier. Le Nigéria occupe la place du dauphin (3 points, +1) devant Madagascar (0 point, -1) et la Tanzanie (0 point, -2). Les Barea recevront la Tanzanie mardi pour le compte de la deuxième journée qualificative à la CAN au stade d'honneur de Meknès au Maroc.