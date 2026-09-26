Madagascar: Toliara - Les Gen Z marquent le 25 septembre

Des membres de la GenZ Toliara et des représentants d'autorités locales se sont réunis hier pour commémorer le mouvement socio-politique du 25 septembre 2025.

Il y a un an, des jeunes de Toliara ont repris la mobilisation initiée à Antananarivo. Des marches avaient alors été organisées depuis le campus de Maninday jusqu'au centre-ville. De jour en jour, d'autres groupes de jeunes et de politiciens ont par la suite rempli la place devant la Plaza du jardin de la mer, laquelle a pris alors la dénomination de « place de la démocratie » afin de revendiquer de meilleures conditions de gouvernance, entre autres.

Hier, la même formule a été reprise et une marche a été organisée, partant toujours du campus de Maninday, et a fini à la place de la démocratie, sur l'avenue Monja Jaona. Des jeunes et des représentants de la GenZ Toliara, devenus aujourd'hui des représentants d'autorités locales (tels que l'actuel directeur régional de la Population et des Solidarités, Bréchard Amerindroy, celui de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ricot Tovonaikely), des étudiants, des influenceurs ont investi le lieu pour y inaugurer une stèle commémorative et y apporter des discours.

Importance

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La stèle porte sur le sommet une forme arrondie, laquelle la figure d'un jeune avec le poing levé y est dessinée. C'est le symbole historique de la protestation et de lutte sociale. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Toliara, Tondraha Razaha, ainsi que le deuxième vice-PDS, Serge Vital, ont fait partie des autorités aperçues sur l'estrade. Ceux qui ont pris la parole ont rappelé l'importance du mouvement qui a amené à l'étape de la refondation du pays.