Madagascar: Le Parti Vert engage des tournées de proximité

« Une écoute active des militants de base ». C'est sous cet angle que le Parti Vert Hasin'i Madagasikara présente la « tournée de proximité » qu'il engage dans différentes régions du pays. Il l'a entamée dans la région Boeny, puis s'est rendu dans la région Sofia en début de semaine.

« Placée sous le signe de l'écoute active des militants de base et de la transformation durable, cette visite insuffle un vent d'espoir nouveau. Elle a permis de porter haut et fort la voix d'un renouveau politique ancré dans les réalités du terrain, tout en marquant une avancée stratégique majeure en vue du 4e congrès du parti et de la refondation institutionnelle de la République », avancent les Verts dans un communiqué publié jeudi.

La formation politique met par ailleurs en avant la mobilisation de ses militants, notamment des jeunes et des femmes, dans les différents districts de la région. Elle affirme vouloir promouvoir la renaissance démocratique, la justice sociale ainsi que la préservation du patrimoine naturel et culturel. Fidèles à leur ligne écologique et à leur quête d'un développement durable, les Verts affirment que leur démarche « pose ici les bases concrètes d'une alternative politique façonnée par les réalités des paysans, des producteurs et des communautés locales ».

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Cette tournée intervient alors que le Parti Vert entend poursuivre son implantation territoriale et défendre une transition écologique et politique. Après la région Sofia, la délégation compte se rendre dans l'extrême nord du pays, selon le communiqué.