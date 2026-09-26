Ile Maurice: Chef Coopen, le goût de l'authentique

Depuis 33 ans au sein du groupe Beachcomber, le Chef Mooroogun Coopen a façonné une cuisine nourrie par les terroirs, les rencontres et les savoir-faire. À la tête des cuisines du Shandrani Beachcomber Resort & Spa depuis 2020, il défend une gastronomie mauricienne contemporaine, gourmande et respectueuse des produits.

Il connaît les cuisines de Beachcomber comme peu d'autres. Le Mauricia, Le Canonnier et, depuis le 1er mars 2020, le Shandrani : en 33 années de carrière au sein du groupe, le Chef Mooroogun Coopen a multiplié les expériences et découvert différentes façons de travailler les produits. Une richesse qu'il met aujourd'hui au service d'une cuisine profondément ancrée dans le Sud.

«Chaque région m'a apporté quelque chose : des produits, des techniques de préparation et, surtout, des rencontres extraordinaires. Nous avons beau vivre sur une petite île, notre héritage culinaire est d'une richesse exceptionnelle,» confie-t-il. L'établissement, installé dans le Sud-Est, cultive une atmosphère plus familiale et authentique, à l'image d'une région restée préservée. Pour le Chef Coopen, cette proximité avec le terroir est une véritable source d'inspiration.

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Sa philosophie tient en quelques mots : laisser parler le produit. «Je privilégie avant tout le naturel et le goût du produit. L'objectif est de préserver les parfums pendant la cuisson. Nous évitons de tout mélanger : chaque produit doit garder son identité. Nous cherchons plutôt les associations qui permettent de révéler et de sublimer les saveurs.»

Cette approche se traduit par une cuisine fraîche, préparée à la minute autant que possible, sans additifs ni produits artificiels. Le recours à la cuisson basse température sous vide permet notamment de préparer au plus près du service, tout en préservant les qualités des aliments.

Une cuisine mauricienne, autrement

Au Shandrani, la cuisine locale occupe une place de choix. Buffets et restaurants font régulièrement la part belle aux recettes, produits et traditions de l'île. Mais le Chef Coopen aime aussi faire évoluer les classiques.

«Nous partons de recettes et de savoirfaire traditionnels que nous revisitons avec une approche plus contemporaine, tout en respectant leur identité. L'objectif est de faire découvrir les saveurs mauriciennes au plus grand nombre, à travers une véritable cuisine gastronomique mauricienne.»

Un rougail de gambas peut ainsi se transformer en proposition gastronomique, sans perdre son identité. «Le Sud est réputé pour la qualité de ses poissons. Le poisson corne de Mahébourg, par exemple, est un produit exceptionnel. Avec le Southeast Trade Wind, le poisson développe davantage de gras pour se protéger, ce qui lui confère une texture et une richesse particulières.»

Du goût, mais sans gaspillage

L'autre signature du Chef Coopen se trouve dans les coulisses : le zéro déchet. «Nous avons beaucoup travaillé pour réduire le gaspillage alimentaire. Je suis particulièrement fier de notre démarche autour du pain : rien n'est jeté. Nous avons développé différentes façons de le réutiliser et de lui donner une seconde vie,» souligne-t-il. Les équipes sont sensibilisées à l'impact de leurs pratiques, tandis que le matériel et les méthodes de production sont pensés pour cuisiner au plus juste et limiter la consommation d'énergie.

Une cuisine qui se veut donc à la fois généreuse, contemporaine et responsable. Au Shandrani, le Chef Mooroogun Coopen fait ainsi dialoguer héritage mauricien, précision gastronomique et respect du produit, avec une ambition simple : faire voyager les papilles sans jamais perdre le goût de l'authentique.

Du 26 septembre au 3 octobre 2026, Maurice et La Réunion se retrouvent autour des fourneaux pour une nouvelle édition du Zarlor des Chefs à 4 mains. Une semaine placée sous le signe du partage, de la transmission et des saveurs créoles.

Lancé en 2025 par l'Office de Tourisme de l'Ouest de La Réunion, le rendez-vous gastronomique revient avec une ambition renforcée : faire de la cuisine un véritable trait d'union entre les deux îles et favoriser la transmission des savoir-faire.

Cinq chefs mauriciens feront le déplacement dans plusieurs établissements de l'Ouest réunionnais : Allonne Jean Alexandre Marie (LUX* Grand Baie), Clifford Lamoureux (Coin de Mire Attitude), Kainaat Aundoo (C Mauritius Palmar), Jean Paul Arlando (Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort) et Patrick Soochit (Four Seasons Mauritius). Réunis avec cinq chefs réunionnais, ils mettront en scène les produits locaux, la cuisine créole et les influences qui composent l'identité gastronomique des deux îles.