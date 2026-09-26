Ile Maurice: Réveil inattendu de l'adolescent de 13 ans

L'adolescent de 13 ans, grièvement blessé dans un accident avec délit de fuite à Rose-Hill le 6 septembre, a ouvert les yeux après plusieurs jours dans un état critique. Sa famille, qui s'était préparée au pire, vit ce réveil inattendu comme un «véritable miracle». Le jeune garçon circulait à trottinette lorsqu'il a été percuté par une motocyclette à l'angle des avenues Apollo et Arianne. Le conducteur avait pris la fuite, laissant l'adolescent inconscient sur le bord de la route. Transporté à l'hôpital Victoria, il avait été admis aux soins intensifs dans un état jugé très sérieux.

Les jours suivants ont été particulièrement éprouvants pour ses proches. Sa mère raconte que les médecins lui avaient expliqué que les chances d'amélioration étaient minimes et que son fils pouvait rester dans cet état pendant des mois. Pourtant, mardi, tout a basculé. En entrant dans la salle, elle aperçoit son fils les yeux ouverts. «Monn kriye li, linn reponn mwa. Monn may li, monn koumans riye for-for», confie-t-elle, encore bouleversée. Les infirmiers lui confirment alors que l'adolescent s'est réveillé.

Depuis, certains appareils médicaux ont été retirés et l'adolescent réagit à son entourage. Son état est désormais stable, selon sa mère. «Dokter inn dir mwa ki mo garson enn zanfan bien kouraze. Depi mardi nou finn retrouv nou lazwa ek nou lakaz pe reviv. So de frer pe atann li avek inpasians.» Le chemin vers le rétablissement sera long, mais pour cette mère, «le plus dur est passé».

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Pendant que l'adolescent luttait pour se rétablir, les enquêteurs poursuivaient leurs recherches pour retrouver le motocycliste. Les images des caméras CCTV avaient révélé que la plaque d'immatriculation du deux-roues n'était pas conforme, compliquant l'identification du conducteur. Ce n'est que deux jours après l'accident qu'un habitant de Plaisance âgé de 34 ans, connu des services de police, avait été arrêté. La motocyclette n'était ni assurée, ni déclarée et le suspect ne détenait pas de permis de conduire. Placé en détention, il a comparu en cour de Rose-Hill sous une accusation provisoire d'involuntary wounds and blows et retrouvé la liberté provisoire le 14 septembre après avoir fourni une caution.