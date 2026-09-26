Tunisie: Filière laitière - Un arrêté conjoint fixe le stock régulateur à 19,8 millions de litres pour l'année 2026

Le stock régulateur de lait frais stérilisé pour l'année 2026 a été fixé à 19,8 millions de litres. Et ce, en vertu d'un arrêté conjoint daté du 22 septembre 2026, émanant du ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, du ministre des Finances, ainsi que celui du Commerce et du Développement des exportations.

Publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), cet arrêté fixe la période de haute lactation, ce qui est communément connu par la période de pic de production du lait à la période allant du 1er mars au 31 août 2026. Quant à la période d'éligibilité à la prime de stockage du lait frais stérilisé elle va jusqu'au 31 décembre 2026.

A noter que la détermination du stock régulateur s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme visant à stocker des quantités de lait durant la période de haute lactation afin de les exploiter durant les périodes où la production fléchit, contribuant ainsi à garantir la régularité de l'approvisionnement du marché en lait.

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L'arrêté détermine, dans ses articles, les dispositions relatives au stock régulateur ainsi que les conditions et la période d'éligibilité à la prime de stockage au titre de l'année 2026.