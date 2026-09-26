Tunisie: Milieu scolaire - Un plan interministériel de lutte contre les comportements à risque à partir du 1er octobre

26 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a présidé vendredi l'atelier national pour l'élaboration d'un programme exécutif visant à faire face aux phénomènes émergents et aux comportements à risque en milieu scolaire.

Selon un communiqué émanant du ministère de l'Éducation, cet atelier s'est inscrit dans le cadre du suivi des résultats de la première session consacrée au diagnostic de ces phénomènes et de leurs répercussions sur les élèves et vise à fixer un programme pratique unifié assorti de délais d'exécution ainsi que de mécanismes de suivi et d'évaluation.

Le programme, note-t-on encore, repose d'un côté sur l'intensification des activités culturelles et sportives afin d'orienter l'élève vers des loisirs sains et de l'autre côté sur l'aspect pratique en misant sur la sensibilisation au sein des établissements éducatifs, ainsi que sur le soutien aux mécanismes d'écoute, sur la détection précoce, ainsi que sur le renforcement du partenariat avec la famille et l'environnement.

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Le communiqué a également indiqué que ce programme est réalisé en partenariat avec les ministères des Affaires culturelles, de la Santé, des Affaires sociales, de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, des Technologies de la communication, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que des Affaires religieuses.

Les participants à cet atelier ont unanimement approuvé les conclusions des travaux, et ont décidé de fixer l'étape de l'exécution démarrera à partir du 1er octobre 2026.

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