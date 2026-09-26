Tunisie: Journée de vaccination gratuite contre la rage - La municipalité de Tunis mobilise ses équipes

La municipalité de Tunis a organisé, ce samedi, une journée de sensibilisation et de vaccination gratuite des animaux contre la rage au sein du siège de la direction de l'hygiène et de la protection de l'environnement urbain.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre la rage 2026, placée sous le slogan « Ensemble plus forts ». Elle vise à renforcer les actions préventives pour enrayer la propagation du virus, tout en assurant la protection de la santé publique et animale.

Au-delà des actes de vaccination administrés à titre gracieux, cet événement a permis de sensibiliser le public à l'importance des rappels vaccinaux réguliers, de promouvoir le bien-être animal et d'encourager le respect des consignes d'hygiène et de sécurité en vigueur.