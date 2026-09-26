Tunisie: Bourse de Tunis - Coup d'envoi de la 4e édition du concours de trading virtuel

26 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Bourse de Tunis s'apprête à donner le coup d'envoi, ce jeudi 1er octobre 2026, de la quatrième édition de son concours de trading virtuel en ligne. Événement phare de la place financière, cette nouvelle édition marque un tournant avec l'adoption d'un nouveau nom officiel, le « Concours de la Bourse de Tunis », qui succède à l'ancienne appellation « My Investia ».

Tout en conservant son ADN et ses missions pédagogiques d'origine, cette compétition s'intègre pleinement dans le vaste programme de démocratisation de l'éducation financière porté par l'institution. L'ambition affichée est double : vulgariser la culture de l'investissement auprès du grand public et affiner la compréhension globale des mécanismes qui régissent le marché financier tunisien.

À travers une approche interactive, le concours invite les participants à s'approprier les meilleures pratiques en matière de gestion de portefeuilles tout en se forgeant une première expérience concrète et immersive des dynamiques boursières.

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Ouvertes à tous, les inscriptions sont d'ores et déjà gratuites et individuelles, et s'étaleront jusqu'au 31 janvier 2027. L'ensemble des règles de participation et le règlement intérieur détaillé sont mis à disposition des candidats sur la plateforme numérique dédiée à l'événement. Pour stimuler l'émulation et récompenser l'excellence stratégique, la Bourse de Tunis a doté cette édition de quatre prix prestigieux. Ceux-ci viendront couronner les participants ayant su générer les rendements les plus performants au terme de la compétition, dont la clôture officielle est fixée au 31 mai 2027.

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