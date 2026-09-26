Tunisie: Mohamed Ali Nafti s'entretient avec son homologue qatari à New York

En marge de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu, vendredi, avec le ministre d'État aux Affaires étrangères du Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikhi.

La rencontre a été l'occasion de souligner la solidité des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Qatar et d'examiner les moyens de les renforcer davantage et d'en élargir les domaines, dans l'intérêt des deux pays, lit-on dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont, notamment, évoqué la concrétisation des projets et programmes convenus entre les deux parties, de manière à jeter les bases d'un partenariat tuniso-qatari fructueux, ajoute la même source.

Ils ont, par ailleurs, discuté abordé la situation de la communauté tunisienne résidant au Qatar, soulignant l'importance de poursuivre l'accompagnement de ses membres, de favoriser davantage leur intégration et de valoriser leur contribution au renforcement des liens de rapprochement, de coopération et de fraternité entre les deux pays frères.