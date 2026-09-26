Tunisie: Commerce extérieur - Le pays accueille un atelier international sur le marketing mondial des dattes

« Le marketing et la promotion mondiale des dattes, meilleures pratiques et modèles de réussite », tel est le titre d'un atelier international qui aura lieu les 30 septembre et 1er octobre 2026 à Tunis. Organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, le Conseil international des dattes et le Groupement interprofessionnel des dattes (GID), cet atelier mettra la production des dattes sous les feux de la rampe.

Dans un communiqué informatif, on y lit que les travaux de cet atelier débuteront le mercredi 30 septembre courant dans un hôtel de la capitale, sous l'égide du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, Ezzeddine Ben Cheikh, et en présence de la directrice exécutive du Conseil international des dattes, Son Altesse Royale Princesse Sara bent Bandar ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que des représentants des États membres du Conseil, d'un certain nombre d'établissements publics, du secteur privé, d'experts, de professionnels et d'acteurs de la chaîne de valeur des dattes, selon un communiqué émanant du ministère de l'Agriculture.

L'atelier tend d'abord à examiner les moyens de renforcer la présence des dattes sur les marchés mondiaux et vise l'échange des expériences et des expertises concernant les meilleures pratiques dans les domaines du marketing, de la promotion et de l'exportation.

Le programme de la première journée de l'atelier comprend des séances de débat abordant notamment l'accès aux marchés internationaux, les exigences de qualité et la conformité aux normes, parallèlement au marketing, à l'exportation, à la création de valeur et au renforcement de la compétitivité des dattes sur les marchés mondiaux.

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Il comporte également des rencontres de coopération et de partenariat entre les différents participants, ce qui permettra d'échanger les expériences et d'explorer les opportunités de développement des échanges et des partenariats dans le secteur des dattes.

La deuxième journée sera consacrée à une visite de terrain à l'unité de conditionnement et d'exportation de dattes produites par la société « VACPA », située dans la région de Béni Khalled, au gouvernorat de Nabeul. Et ce, afin de prendre connaissance de l'expérience de l'entreprise dans le domaine du conditionnement, de valorisation et d'exportation des dattes.

Cet atelier intervient à un moment où le secteur des dattes représente l'une des principales composantes de l'activité agricole tunisienne, notamment au niveau des exportations, ce qui fait du développement des mécanismes de marketing, de promotion et de la hausse de la valeur ajoutée du produit l'un des axes de soutien à la compétitivité des dattes tunisiennes sur les marchés extérieurs.