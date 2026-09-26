Tunisie: Dattes - Les exportations tunisiennes dépassent pour la première fois le milliard de dinars

Les exportations tunisiennes de dattes ont franchi, pour la première fois, le seuil du milliard de dinars au cours de la saison 2025/2026. Leur valeur a dépassé 1 000 millions de dinars, contre environ 830 millions de dinars durant la saison précédente, selon les données communiquées sur l'évolution du secteur.

Cette progression s'est également accompagnée d'une hausse des volumes exportés. Les quantités ont atteint près de 160 000 tonnes, contre environ 125 000 tonnes au cours de la saison 2024/2025.

Cette évolution traduit la dynamique enregistrée par la filière, aussi bien au niveau de la production et de la collecte que de la commercialisation et de l'exportation. Elle intervient également dans un contexte de diversification progressive des marchés destinataires des dattes tunisiennes.

Les marchés européens demeurent parmi les principales destinations des dattes tunisiennes. Les exportations vers l'Allemagne sont passées d'environ 10 000 à près de 16 000 tonnes, tandis que l'Italie a absorbé près de 19 000 tonnes et la France environ 14 000 tonnes.

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La filière poursuit parallèlement sa diversification vers de nouveaux marchés, notamment en Asie et en Amérique. Les exportations ont ainsi atteint environ 6 000 tonnes vers l'Inde, un volume similaire vers les États-Unis, près de 7 000 tonnes vers la Turquie et environ 5 000 tonnes vers la Malaisie.

De nouvelles destinations pour les dattes tunisiennes

La liste des marchés s'est également élargie à plusieurs destinations, parmi lesquelles l'Estonie, le Cambodge, Chypre, le Sri Lanka, la Jordanie et la Biélorussie.

Cette diversification géographique reflète les efforts déployés pour rechercher de nouveaux débouchés et renforcer la présence des dattes tunisiennes sur les marchés internationaux. Le Groupement interprofessionnel des dattes (GID) a notamment poursuivi ses actions de promotion et de valorisation du produit tunisien, en mettant particulièrement en avant la Deglet Nour, l'une des principales variétés exportées.

Le franchissement du seuil du milliard de dinars constitue ainsi une nouvelle étape pour la filière. Il met également en évidence les enjeux liés à la poursuite des efforts en matière de qualité, de valorisation, de promotion, d'innovation et de diversification des marchés, afin de consolider la place des dattes parmi les principaux produits agricoles exportés par la Tunisie.