Afrique du Nord: Natation - Le Championnat arabe de nage en eau libre reporté en raison des tensions régionales

La Fédération tunisienne de natation (FTN) a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, le report du Championnat arabe de nage en eau libre, qui devait se tenir en Tunisie du 2 au 4 octobre prochain, en raison du nombre insuffisant d'inscriptions enregistrées, tant au niveau des pays participants que des nageurs engagés.

Dans une déclaration, faite samedi, à l'Agence TAP, la présidente de la FTN, Hedia Mansour, a confirmé que les conditions de guerre et les tensions prévalant dans la région du Golfe arabe ont motivé ce report, précisant que la décision a été prise en coordination avec l'instance arabe de la discipline, après avoir constaté l'impossibilité pour les nageurs des pays du Golfe (Irak, Koweït, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Bahreïn, Qatar et Sultanat d'Oman) de se déplacer, en raison des répercussions directes du conflit régional dans le Golfe.

Selon Mansour, tous les aspects organisationnels et logistiques requis pour accueillir le championnat arabe étaient prêts, soulignant que la FTN attend le feu vert de la Fédération arabe pour fixer une nouvelle date à la compétition.

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« Le championnat n'avait pas été annulé et l'organisation n'en avait pas été retirée à la Tunisie. Il avait simplement été reporté pour les raisons susmentionnées, lesquelles ont contribué à ce que le nombre d'inscriptions enregistrées, tant en termes de pays que de nageurs, n'atteigne pas le seuil suffisant pour organiser la compétition dans les meilleures conditions techniques et organisationnelles », a-t-elle tenu à préciser.

Interrogée sur la possibilité de voir les champions mondiaux Ayoub Hafnaoui et Ahmed Jaouadi participer au championnat arabe, une fois une nouvelle date fixée, la présidente de la Fédération a indiqué qu'ils n'y prendraient pas part, étant donné qu'ils sont entièrement mobilisés par leur préparation en vue des championnats du monde.

« L'attention de la Fédération tunisienne de natation se tourne désormais vers les catégories jeunes et juniors, afin de faire émerger une nouvelle génération de nageurs sur laquelle miser dans les années à venir, en tant que futurs champions mondiaux et olympiques », a fait savoir Hedia Mansour.