Tunisie: Une nouvelle procédure de visa pour les Tunisiens dès le 1er octobre dans ce pays Schengen

À compter du 1er octobre 2026, le Luxembourg va modifier la procédure applicable aux ressortissants de pays tiers souhaitant s'y installer pour plus de 90 jours. L'actuelle demande préalable d'autorisation de séjour temporaire (AST) sera remplacée par une demande de visa de long séjour, ou visa D, introduite auprès d'une représentation diplomatique compétente.

La réforme concerne notamment les personnes souhaitant s'installer au Luxembourg pour travailler, étudier ou dans le cadre d'un regroupement familial. Les ressortissants tunisiens sont concernés par ce changement, la Tunisie figurant parmi les pays tiers au regard de la réglementation luxembourgeoise. Le gouvernement luxembourgeois a annoncé cette évolution dans un communiqué publié le 23 septembre 2026.

Pour les demandeurs en Tunisie, un élément est particulièrement important : le Luxembourg ne dispose pas d'une ambassade résidente dans le pays et indique officiellement que les demandes de visas de long séjour pour le Luxembourg doivent être adressées à l'ambassade de Belgique à Tunis, compétente pour les affaires consulaires luxembourgeoises.

Ce qui change à partir du 1er octobre

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Jusqu'à présent, les ressortissants de pays tiers concernés par une première installation au Luxembourg devaient notamment commencer leur démarche par une demande d'autorisation de séjour temporaire auprès de la Direction générale de l'immigration (DGIM).

À partir du 1er octobre, cette étape sera supprimée dans le cadre de la nouvelle procédure. Le demandeur devra introduire personnellement sa demande de visa D auprès de l'ambassade compétente, avant son départ pour le Luxembourg.

Le gouvernement luxembourgeois présente cette réforme comme une harmonisation avec les pratiques européennes. Il indique que le Luxembourg était jusqu'alors le dernier État membre de l'Union européenne à maintenir une procédure nationale distincte fondée sur l'autorisation de séjour temporaire.

Les autorités invoquent également des considérations de sécurité, le visa D étant davantage intégré aux dispositifs européens de contrôle des frontières, ainsi qu'un objectif de facilitation de la circulation des futurs résidents.

Une fois délivré, le visa D sera valable six mois. Il permettra à son titulaire d'entrer au Luxembourg et de circuler dans l'espace Schengen jusqu'à la délivrance de son titre de séjour, selon le communiqué officiel.

Cette modification ne signifie toutefois pas que le visa D remplace définitivement le titre de séjour luxembourgeois. Il constitue une nouvelle étape de la procédure préalable et permet au demandeur de rejoindre le Luxembourg avant l'obtention de son titre de séjour.

Que devra faire le demandeur après son arrivée ?

Les formalités se poursuivront après l'entrée sur le territoire luxembourgeois. Le demandeur devra effectuer, dans les trois jours suivant son arrivée, une déclaration auprès de la commune de résidence. Il devra ensuite introduire sa demande de titre de séjour auprès de la Direction générale de l'immigration.

Le nouveau parcours peut ainsi être résumé en trois étapes : demande personnelle de visa D à l'étranger, entrée au Luxembourg avec le visa, puis déclaration d'arrivée et demande de titre de séjour sur place.

Pour les ressortissants tunisiens qui envisagent de s'installer au Luxembourg, le changement est donc concret.

La page officielle du ministère luxembourgeois des Affaires étrangères consacrée à la Tunisie précise que les demandes de visas de long séjour pour se rendre au Luxembourg sont à adresser à l'ambassade du Royaume de Belgique à Tunis.

Autrement dit, à compter du 1er octobre, un Tunisien concerné par cette nouvelle procédure devra effectuer sa démarche de visa D auprès de la représentation belge compétente à Tunis, plutôt que de commencer par une demande d'autorisation de séjour temporaire auprès de la DGIM au Luxembourg.

Le portail officiel luxembourgeois consacré aux visas, mis à jour le 25 septembre 2026, distingue désormais clairement les procédures de court séjour et de long séjour.

Qui est concerné ?

La réforme s'applique aux ressortissants de pays tiers, hors UE, EEE et Suisse, qui souhaitent s'installer au Luxembourg pour plus de 90 jours.

Elle concerne notamment les projets d'installation liés : au travail ; aux études ; au regroupement familial ; et, plus largement, aux autres motifs d'installation de longue durée prévus par la réglementation.

Le communiqué du gouvernement prévoit plusieurs exclusions. La nouvelle procédure ne concerne notamment pas les citoyens de l'Union européenne et leurs membres de famille, ni les ressortissants d'Islande, de Norvège, du Liechtenstein et de Suisse.

Sont également exclus les ressortissants britanniques bénéficiaires de l'Accord de retrait, les demandeurs de protection internationale ainsi que certaines procédures relatives à des titres de séjour déjà délivrés, notamment les demandes de remplacement, de renouvellement ou de changement de catégorie.

Une réforme validée en 2025

Le changement n'est pas une mesure décidée à la dernière minute. Selon le gouvernement luxembourgeois, la réforme avait été validée par le Conseil de gouvernement en juillet 2025. Elle entre officiellement en application le 1er octobre 2026.

Les autorités précisent que les informations détaillées relatives aux nouvelles modalités seront mises à jour sur Guichet.lu à partir du 1er octobre 2026.

En résumé, pour un Tunisien souhaitant s'installer au Luxembourg après le 1er octobre, le principal changement intervient avant le départ : la première démarche ne sera plus une demande d'autorisation de séjour temporaire auprès de la DGIM, mais une demande personnelle de visa D auprès de la représentation compétente, en l'occurrence l'ambassade de Belgique à Tunis.