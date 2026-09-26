Angola: Le pays appelle au renforcement du multilatéralisme

New York — L'Angola a appelé vendredi, à New York, au renforcement d'un système multilatéral plus inclusif, représentatif et efficace, capable de répondre aux priorités et aux aspirations des pays en développement.

Cette position a été exprimée par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, lors de la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères du G77 et de la Chine, qui s'est tenue au siège des Nations Unies sur le thème « Le Sud global et l'avenir du multilatéralisme ».

Dans son discours, Téte António a souligné que le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques, des inégalités persistantes, des vulnérabilités liées à la dette, au changement climatique et aux disparités d'accès à la technologie, au financement et aux marchés, exige une action concertée et une plus grande solidarité internationale.

Le gouvernant a insisté sur le fait que, pour l'Angola, le multilatéralisme demeure indispensable, mais que sa légitimité doit reposer sur la participation effective de tous les États et sa crédibilité sur la capacité à traduire les engagements internationaux en résultats concrets pour les populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cet égard, il a plaidé pour une gouvernance économique et financière internationale plus représentative, avec une participation accrue des pays en développement aux processus décisionnels, ainsi que pour un renforcement des moyens de mise en oeuvre du Programme de développement.

Parmi ces moyens, il a souligné la nécessité d'un financement adéquat et prévisible, de transferts de technologies, de renforcement des capacités et d'un accès plus équitable aux marchés internationaux.

Téte António a également mis en avant le rôle du Groupe des 77 et de la Chine dans la formulation des positions des pays en développement, considérant que l'unité et la solidarité du Groupe permettent de transformer les préoccupations communes en positions coordonnées et en propositions concrètes dans le cadre du système multilatéral.

Il a réaffirmé l'importance de renforcer la coopération Sud-Sud en complément de la coopération Nord-Sud et des engagements pris par les pays développés en matière de coopération internationale pour le développement.

Candidature de l'Angola

Lors de la réunion, le ministre des Relations Extérieures a présenté aux États membres du Groupe des 77 et à la Chine la candidature de l'Ambassadrice Josefa Leonel Correia Sacko au poste de Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), pour le mandat 2027-2031.

La candidature angolaise bénéficie du soutien de l'Union africaine et s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir une meilleure représentation des pays en développement au sein des instances dirigeantes des institutions multilatérales.

M. António a souligné l'expérience de la candidate dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du développement rural, du changement climatique et de la coopération multilatérale, invitant les États membres du Groupe à découvrir sa vision et ses priorités pour l'avenir de la FAO.

Dans un contexte où la sécurité alimentaire, la transformation des systèmes agroalimentaires, la résilience climatique et le développement durable occupent une place centrale à l'agenda international, l'Angola a présenté sa candidature dans un esprit de dialogue, de solidarité et de coopération avec les pays du Sud.

Le ministre des Relations Extérieures a remercié les partenaires du Groupe des 77 et la Chine pour leur considération et a sollicité leur soutien à la candidature de l'ambassadrice Josefa Sacko.