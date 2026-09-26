Angola: Le Japon salue le rôle d'Albina Assis dans le renforcement des relations avec le pays

Luanda — L'ancienne gouvernante angolaise, Albina Assis, a reçu samedi, à Luanda, l'Ordre du Soleil Levant, une distinction décernée par l'Empereur du Japon en reconnaissance de son rôle dans le renforcement des relations entre les deux pays.

L'Ordre lui a été remis lors d'une cérémonie organisée en son honneur par l'ambassade du Japon en Angola, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, fêté le 9 de ce mois.

À cette occasion, l'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, a salué le rôle d'Albina Assis parmi les personnalités ayant jeté les bases des relations économiques entre le Japon et l'Angola.

Il a qualifié la coopération entre les deux États de fructueuse et prometteuse dans divers domaines.

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Albina Assis a remercié le Gouvernement japonais pour cette distinction et a déclaré qu'elle dépassait la simple reconnaissance de son parcours personnel, car elle honorait les valeurs qui unissent les deux peuples.

Elle a déclaré que le Japon est un partenaire qui a compris l'Afrique en général, et l'Angola en particulier, à en juger par les initiatives mises en oeuvre pour le développement de l'Afrique.

Elle a prédit le renforcement continu des relations amicales entre l'Angola et le Japon, fondées sur le respect mutuel et la coopération.

Albina Assis a plaidé pour un renforcement du partenariat dans les domaines de la géologie et de l'agriculture, afin que l'Angola puisse dynamiser ces secteurs et stimuler la diversification économique.

Créé en 1875 par l'empereur Meiji, l'Ordre du Soleil Levant distingue les civils et les militaires, nationaux ou étrangers, ayant rendu de longs et méritoires services ou apporté des contributions remarquables à l'État japonais.

Le symbole et le nom de l'ordre font référence à l'expression « Pays du Soleil Levant », généralement utilisée pour désigner le Japon.

À propos d'Albina Assis

Née à Luanda le 3 juin 1945, Albina Faria de Assis Pereira Africano est ingénieure chimiste de formation.

Elle a été la première femme à occuper le poste de présidente du conseil d'administration de la Sonangol et de ministre du Pétrole.

Elle a notamment occupé pendant 20 ans un rôle de premier plan dans la diplomatie économique et la représentation culturelle, en tant que commissaire générale de l'Angola aux expositions internationales, ce qui lui a permis de travailler sur diverses foires commerciales au Japon.