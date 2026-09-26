Angola: La transformation des atouts touristiques en valeur économique parmi les défis majeurs du pays

Luanda — Le secrétaire d'État chargé de la Gestion des actifs et des concessions touristiques, Josemar Afonso, a souligné vendredi, à Luanda, que la capacité collective à transformer les atouts en valeur économique et sociale, et à générer de la prospérité pour tous, constitue le grand défi de la prochaine décennie.

S'exprimant lors de la clôture de la 4e édition du « Forum économique Angola 2026 », il a insisté sur le fait que le pays possède les capacités nécessaires pour créer les conditions propices, investir, innover et bâtir un secteur touristique prospère.

Le secrétaire d'État a réaffirmé que l'avenir de l'Angola « ne dépendra pas uniquement des atouts dont il dispose », mais de sa capacité à les transformer en prospérité.

« Nous voulons développer différentes destinations, chacune avec sa propre identité et des expériences uniques, capables d'inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, à mieux connaître le pays et à créer de la valeur dans différentes régions », a-t-il prédit.

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Josemar Afonso a souligné le rôle de plus en plus important du secteur touristique dans le développement du pays, grâce à la transformation de son potentiel en investissements, en emplois et en valeur ajoutée pour le pays.

Selon le dirigeant, l'Angola a pris des mesures importantes pour créer les conditions nécessaires à une nouvelle phase de développement du secteur touristique, en commençant par l'ouverture du pays au monde.

À titre d'exemple, il a rappelé que les citoyens de 98 pays sont actuellement exemptés de visa pour entrer en Angola, une initiative du gouvernement angolais qui commence déjà à porter ses fruits.

La 4e édition du Forum économique angolais 2026 s'est tenue du 22 au 25 de ce mois à Luanda.

Les discussions ont porté sur des sujets tels que le positionnement international de l'Angola dans le contexte de la diplomatie économique, l'intégration régionale et le tourisme comme moteur de diversification économique nationale.

L'ordre du jour du forum comprenait également des thèmes comme « Diplomatie économique et attraction des investissements directs étrangers en Angola » et « Angola et États-Unis : investissements, minéraux critiques et corridors stratégiques ».