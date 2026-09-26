Angola: Les cours dans l'enseignement général reprennent lundi

Luanda — Les cours dans l'enseignement général public et public-privé en Angola reprendront lundi 28, suite à un accord entre le gouvernement et le Syndicat national des enseignants (SINPROF) pour suspendre la grève.

L'annonce a été faite vendredi à Luanda par la ministre de l'Éducation, Erika de Carvalho Aires, à l'issue d'une réunion entre les deux parties.

Selon la ministre, les divergences portaient sur la progression de carrière et l'adéquation de la catégorie au profil académique des enseignants.

« Nous nous sommes réunis à nouveau aujourd'hui pour finaliser la liste des revendications, signer le procès-verbal et, par conséquent, l'engagement de suspendre la grève est maintenu », a-t-elle déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a ajouté qu'avec la levée de la grève, les cours et le système éducatif national reprendront leur fonctionnement normal dès lundi.

À son tour, le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe, a souligné qu'en octobre, les 27 000 premiers agents de l'éducation (sur 53.000) commenceraient à percevoir des salaires ajustés selon les nouvelles catégories.

« Le salaire d'octobre sera calculé sur la base du nouveau barème, conformément aux résultats du concours public », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les 26 000 agents restants devraient bénéficier de cette nouvelle grille salariale au cours du premier trimestre 2027, comme convenu en janvier dernier.

Pour sa part, le secrétaire général du SINPROF, Admar Gimguma, a affirmé que le bureau du syndicat était engagé à surveiller et à faire pression sur le Gouvernement afin d'assurer le respect des accords conclus lors des trois cycles de négociations.

Il a précisé que la décision prise suspend uniquement la première phase de la grève, initialement prévue du 21 septembre au 15 octobre.

La grève des enseignants a été décidée lors d'une assemblée générale des travailleurs le 12 septembre dernier. L'organisme a pris cette mesure pour protester contre la violation présumée de l'accord signé avec l'Exécutif en janvier.

Le SINPROF avait annoncé une grève en quatre phases, la première devant se dérouler du 21 septembre au 15 octobre et la seconde en novembre de cette année.

Ont également participé à la réunion, entre autres, les secrétaires d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, et à la Communication sociale, Nuno Caldas, ainsi que le secrétaire à l'Éducation préscolaire et primaire, Pacheco Francisco, et des techniciens de ces ministères.

Dialogue et bon sens

Selon les analystes, la réunion de négociation du 25 septembre 2026 entre l'Exécutif et le SINPROF a démontré que le dialogue, la bonne foi et le bon sens demeurent des outils essentiels pour trouver des solutions aux problèmes liés aux enseignants.

L'évaluation du processus entamé en janvier 2026 indique qu'environ 80 % des engagements pris ont été respectés, révélant qu'une part importante des problèmes a déjà été résolue ou est en cours de résolution.

Le processus de négociation doit donc continuer à reposer sur le dialogue et la recherche de solutions concrètes aux questions en suspens, en tenant compte des contraintes juridiques, techniques et budgétaires.