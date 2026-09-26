Angola: La mobilité et les infrastructures de base parmi les principaux défis du tourisme

Luanda — La durabilité environnementale, l'aménagement du territoire et le besoin urgent d'infrastructures de base dans les zones touristiques angolaises constituent les principaux défis du pays pour assurer le développement durable du secteur touristique angolais.

Ces défis ont été mis en lumière par des représentants du ministère du Tourisme (MINTUR) et des opérateurs du secteur lors d'une table ronde sur le thème « Le secteur du tourisme en Angola : potentiel, investissement et infrastructures », organisée dans le cadre du Forum économique Angola 2026, qui s'est conclu vendredi à Luanda.

Selon Denilson Gonçalves, directeur national de la structuration au MINTUR, la préservation de l'environnement est un pilier fondamental du développement des projets de planification touristique.

Il a expliqué que les projets de structuration, tels que le pôle touristique de Cabo Ledo, reposent sur des obligations légales et le principe de durabilité afin de garantir une croissance harmonieuse des zones à potentiel touristique.

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Dans le chapitre consacré à l'articulation institutionnelle, le responsable a précisé que la gestion du périmètre territorial de Cabo Ledo relève de la responsabilité de la région et du ministère du Tourisme, en coordination permanente avec les ministères des Travaux publics, de l'Aménagement du territoire et de l'Habitat, et de l'Environnement.

Il a souligné que cette intégration intersectorielle vise à résoudre les problèmes critiques d'accessibilité et d'infrastructures dans des pôles stratégiques, tels que les chutes de Kalandula (Malanje) et les axes routiers reliant les provinces de Benguela et de Namibe.

Concernant les relations avec le monde des affaires, Denilson Gonçalves a indiqué que, malgré l'absence d'instance de concertation spécifique, le ministère organise des réunions régulières avec les associations professionnelles et a accueilli favorablement la proposition d'institutionnaliser un forum de consultation permanent.

Déficit de services

De son côté, le président de l'Association angolaise des hôtels et complexes touristiques (AHRA), Ramiro Barreira, a exprimé son inquiétude face aux difficultés de mobilité et au manque d'infrastructures de soutien dans les destinations touristiques.

Selon l'homme d'affaires, à l'exception du Miradouro da Lua, qui dispose d'un parking, d'installations sanitaires de base et d'un soutien opérationnel, la plupart des sites touristiques du pays manquent de services essentiels, tels que des toilettes publiques et des systèmes efficaces de collecte des déchets.

Concernant le coût de l'hébergement et de la restauration, jugé élevé pour la plupart des familles, Ramiro Barreira a plaidé en faveur d'incitations pour l'hébergement local et la promotion d'économies d'échelle afin de démocratiser le tourisme intérieur et de dynamiser l'économie nationale.

Pour changer la situation actuelle, le représentant de l'Association angolaise des agences de voyages (AAVA), Sérgio Freire, et l'homme d'affaires Paulo Sérgio ont plaidé pour la mise en oeuvre d'un plan d'action rapide, similaire à un « plan Marshall », axé sur les infrastructures de base des 18 sites touristiques prioritaires du pays.

Pour les opérateurs, ce plan devrait s'accompagner de brigades mobiles de formation professionnelle, dans le cadre du programme « Capacitar », afin d'améliorer la qualité du service et l'expérience des visiteurs.