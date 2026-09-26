Afrique: L'Angola et l'Égypte font match nul au Caire

Luanda — L'Angola a fait match nul 0-0 contre l'Égypte vendredi, lors de la première journée des éliminatoires du Groupe B pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, disputé au Stade international du Caire.

L'équipe angolaise a opté pour un milieu de terrain densifié et est parvenue à neutraliser la puissance offensive adverse au cours d'une rencontre équilibrée, marquée par les interventions décisives du gardien Hugo Marques, notamment en fin de match.

Grâce à ce résultat, l'Angola occupe la deuxième place du groupe avec un point, à égalité avec l'Égypte, troisième, le groupe étant mené par le Malawi avec trois points, suite à sa victoire 2-1 contre le Soudan du Sud.

Les Palancas Negras (l'équipe nationale angolaise) étaient composés de Hugo Marques, Pedro Bondo, Buatu, David Carmo, Gaspar, Marsoni, Milson, Show, Keliano, Zito Luvumbo et Mabululo.

Aliou Cissé et ses poulains ont ainsi décrocher leur premier point, de bon augure pour la suite de leur campagne, puisqu'ils disputeront leurs deux prochains matchs à domicile.

L'équipe jouera de nouveau le 7 octobre contre le Malawi, au stade 11 de Novembro de Luanda.

Il s'agit du cinquième match nul entre l'Angola et l'Égypte en neuf rencontres, avec quatre victoires pour les Pharaons.