Angola: Le secrétaire d'État plaide pour un renforcement du suivi médical des athlètes

Luanda — Le secrétaire d'État chargé du secteur hospitalier, Leonardo Inocêncio, a plaidé vendredi, à Luanda, pour un renforcement du suivi médical des athlètes, selon une approche multidisciplinaire prenant en compte les besoins spécifiques des femmes dans le sport.

Cet appel a été lancé lors de la 3e Conférence scientifique sur la médecine du sport du Centre national de médecine du sport (CENAMED), qui se tient jusqu'à ce samedi sous le thème « La santé de la femme dans le sport ».

Leonardo Inocêncio a souligné que le suivi des athlètes féminines devrait impliquer différents domaines de la médecine, notamment la gynécologie, la nutrition, la cardiologie, la santé mentale et la physiothérapie.

Selon le secrétaire d'État, la participation croissante des femmes dans le sport, de l'activité physique de loisir à la compétition de haut niveau, exige que les services de santé soient préparés et coordonnés pour répondre à leurs besoins spécifiques.

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« La santé des femmes dans le sport revêt une dimension fondamentale pour la promotion de la santé et le développement du sport », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la question ne devait pas être analysée uniquement sous l'angle de la performance, mais aussi sous celui de la prévention des maladies, du bien-être physique et mental et de la qualité de vie.

Il a insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la santé menstruelle et reproductive, à une nutrition adéquate, à un équilibre entre entraînement, récupération et repos, ainsi qu'au dépistage précoce des facteurs de risque susceptibles de compromettre la santé et les performances des athlètes féminines.

Pour le secrétaire d'État, la médecine du sport devrait investir davantage dans la prévention, au lieu de se limiter au traitement des problèmes une fois qu'ils sont apparus.

Le responsable a également jugé important de stimuler la recherche scientifique dans les différents domaines du sport.

La production de données probantes à l'échelle nationale, a-t-il expliqué, pourrait contribuer à la définition de politiques, de programmes de prévention et de modèles de suivi médico-sportif adaptés à la réalité du pays.

De son côté, la directrice générale du Centre national de médecine du sport (CENAMED), Maria Stela Cristianismo, a souligné la nécessité d'une assistance médicale spécialisée, intégrée et fondée sur des données probantes pour répondre aux spécificités de la participation féminine au sport.

Stela Cristianismo a soutenu que la qualification des spécialistes et autres professionnels membres d'équipes multidisciplinaires est une condition essentielle au développement de la médecine du sport en Angola.

La responsable a également estimé que la participation de professionnels de différents domaines permet de renforcer la qualité des soins médico-sportifs et de contribuer à des environnements plus sûrs et plus inclusifs pour les femmes.

La 3e Conférence scientifique sur la médecine du sport du CENAMED réunit des professionnels de la santé, des agents sportifs, des spécialistes et des invités nationaux et internationaux, avec la participation d'intervenants du Portugal, du Brésil, de Zambie et du Mozambique.